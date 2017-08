Wie schnell wird man mit Fake-Accounts zum Influencer?

Es ist an sich kein Geheimnis, dass Instagrammer ihren Accounts gerne mal mit gekauften Followern nachhelfen. Gerade wenn sie am Anfang stehen, ihre Reichweite also noch sehr überschaubar ist. Die US-amerikanische Marketingagentur Mediakix hat nun getestet, wie schnell man mit einem fiktiven Instagram-Account zum Influencer werden kann. Und wie einfach oder schwer es ist, Unternehmen damit zu betrügen.

Das Ergebnis: Es geht sehr schnell. Und es scheint erschreckend einfach zu sein, Werbepartner zu täuschen.