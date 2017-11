Hunde, Kunst, Muslime, Aktien, Nachrichten, Städte, Gebrauchtes, Kiffer, Fitnesscracks, Restaurants, Networker, Adoptionen. Sie alle haben etwas gemeinsam: eine App. Und zwar nicht irgendeine. Sondern eine, die funktioniert wie Tinder. Also per Swipe. Nach rechts wischen, was gefällt. Nach links, was nicht. So selektiert man bei „Tindog“ Hunde, bei „Wydr“ Kunstwerke, bei „Adoptly“ Adoptivkinder. Googelt man „das Tinder des…“, stellt man fest: Es gibt inzwischen für fast alle Bereiche des Lebens, alle Zielgruppen, alle Gelüste eine App, die Tinder kopiert. Warum ist das Prinzip so erfolgreich? Und was sagt uns das über das 21. Jahrhundert?