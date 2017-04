Eine New Yorker Bar protestiert mit Cocktails gegen Donald Trump

Cocktails gegen Trump – in etwa so geht das Konzept der Bar „Coup“, die am vergangenen Freitag im East Village in New York eröffnet hat. Der Betreiber Ravi DeRossi will den kompletten Gewinn spenden, den er mit Martinis, Margaritas und anderen Drinks erwirtschaftet. An gemeinnützige Organisationen, deren Budget unter Donald Trump gekürzt zu werden droht.

Sicher nicht die langweiligste Art zu protestieren. Dabei versteht DeRossi das "Coup" nicht unbedingt als Anti-Trump-Bar, wie er dem Lifestyle-Magazin Thrillist sagt: „Wir sind eine pro-charity-Bar und die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, brauchen dringend Geld, um gegen die aktuelle Regierung vorzugehen oder weil ihnen die Finazierung entzogen wird.“