"Drugslab" testet Drogen im Fernsehen

In den Videos sieht das dann mehr nach Chemie-Proseminar als nach Club aus. In dem zu Ecstasy etwa: Nellie und Rens moderieren in einem laborähnlichen Studio, an der Tafel hinter ihnen die Strukturformel der Droge. Zunächst spricht er mit Nellie darüber, wie viele Milligramm des Wirkstoffs MDMA bei seinem Körpergewicht angemessen sind. Auch darüber, wie viele Stunden vorher er etwas gegessen haben sollte. Bevor Rens sich dann ein Teil einwirft, legt er sich einen Gürtel um, der misst, wie sich seine Körpertemperatur und sein Herzschlag während des Trips verändern.

Es dauert eine Weile, bis das Ecstasy bei Rens zu wirken beginnt. Sein Mund wird trocken, die Hände klamm, trotzdem: „Es fühlt sich gut an“, sagt er, „obwohl ich wahrscheinlich beängstigend aussehe“. Seine Bewegungen sind zu diesem Zeitpunkt bereits etwas verlangsamt, nach und nach werden sie unkontrollierter. Mit verbundenen Augen lässt er sich von Nellie mit Apfelstücken füttern, um zu erfahren, wie sich sein Geschmackssinn verändert. Beschreibt ihr, wie seine Sicht sich verändert, seine Wahrnehmung insgesamt. Sie testen auch, wie Rens auf den Unterschied zwischen hellem und dunklem Licht reagiert – bunte Glitzerlämpchen inklusive.

Alle Tests von „Drugslab“ werden überwacht, bei jedem Dreh steht ein Sanitäter bereit, falls etwas schiefgehen sollte. Ob Rens nun Ecstasy einwirft, Bastiaan Ketamin schnupft oder Nellie Pilze isst, das entscheiden die Zuschauer. In die Kommentarspalte können sie posten, welche Droge die drei Moderatoren für sie testen sollen.