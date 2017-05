"Heroin macht dich böse"

Langzeittherapie statt Heroin-Ersatz Methadon

Der 65-jährige Mike Gimbel ist Drogenberater am Maryland Addiction Recovery Center (MARC), einer Drogenklinik am Rande von Baltimore. Dort setzen die Leiter und Therapeuten auf Langzeittherapien und verzichten auf beliebte Ersatzpräparate wie Methadon oder Naloxon: "Heroin ist keine Droge, bei der dir eine ambulante Behandlung helfen kann. Betroffene müssen die Sucht, das schädliche Umfeld und ihre Vergangenheit hinter sich lassen." In Baltimore wird derzeit allerdings ein ganz anderer Kurs gefahren. Seit Monaten propagiert das städtische Gesundheitsamt die Behandlung mit Substituten, bei der Abhängige statt Heroin Ersatzmittel spritzen, um langsam von der ursprünglichen Sucht loszukommen. Das kann ein günstiger Weg sein, um möglichst viele Heroin-Abhängige zur gleichen Zeit zu behandeln und schrittweise vom Heroin abzugewöhnen. Für viele ist diese Art der Behandlung aber lediglich der Ersatz einer Abhängigkeit durch die nächste. So auch für Zach Snitzer, Leiter des MARC: "Studien zeigen, dass die Therapie von Heroinabhängigen mindestens 90 Tage dauern muss. Ein Heroin-Substitut kann zwar die Entzugserscheinungen lindern, aber keinesfalls eine Therapie ersetzen." In der Klinik setzen Therapeuten und Berater deshalb auf eine ganzheitliche Behandlung, die den Abhängigen dabei hilft, dem Teufelskreis zu entkommen und eine neue Richtung im Leben einzuschlagen.

Der Mauerbau hat Vorrang

Nicht nur in den Vorstädten, sondern auch im Weißen Haus ist die Drogen-Epidemie in amerikanischen Vorstädten seit Jahren ein Thema. Donald Trump versprach seinen Wählern, gegen das wachsende Heroinproblem vorzugehen – dabei legt er den Fokus seit seiner Amtseinführung jedoch nicht hauptsächlich auf Therapien und Investitionen in das Gesundheitssystem, sondern auf den Bau einer Mauer zu Mexiko, die den wachsenden Drogenhandel aufhalten soll.

Das Ringen um Obamacare steht dabei für den Präsidenten nicht im Zusammenhang mit dem Drogenproblem, obwohl die neuesten Änderungen aus dem US-Kongress dafür sorgen könnten, dass sich das Problem weiter verschärft. Nach Schätzungen des Congressional Budget Office (COB) lässt das gekürzte Budget für das Gesundheitssystem keinen Ausbau von Therapieplätzen zu, außerdem sind unter den 24 Millionen Menschen, die ihre Gesundheitsversicherung verlieren könnten, auch drei Millionen Drogenabhängige, die bald ohne Behandlung dastehen könnten.

Anderen aus der Drogensucht helfen

Mike Gimbel ist davon überzeugt, dass diese Entwicklung in die falsche Richtung geht und mehr als eine Mauer nötig ist, um Heroinabhängigen nachhaltig zu helfen und die Opioid-Krise in den Griff zu bekommen: "Es muss mehr Geld in Projekte gesteckt werden, die wirklich helfen. Eine sinnvolle Maßnahme wäre es, stillgelegte Militärbasen oder leerstehende Kliniken in Behandlungszentren für Drogenabhängige umzuwandeln."

Der erfahrene Drogenberater steht den derzeitigen Bemühungen der Regierung kritisch gegenüber: "Ich glaube, dass sich die Situation in den nächsten Jahren weiter verschlechtern wird. Drogen werden noch billiger und potenter. Wenn kein Platz zur Behandlung da ist, wird die Zahl derjenigen steigen, die an einer Überdosis sterben." Wie Trump sieht auch Mike Gimbel ein Problem in dem Zustrom billiger Drogen aus Mexiko, allerdings hat für ihn dennoch die Behandlung eine größere Priorität als der Bau einer Mauer zu Mexiko.

Sean kämpft immer noch. Mit einem Zwölf-Monatsplans, der ihm helfen soll, weiterhin clean zu bleiben. Seit zwei Jahren hat er nichts mehr genommen und findet als Berater in der Klinik nach und nach seinen Platz im Leben. Corey war über anderthalb Jahre Patient in der Klinik unter Leitung von Zach Snitzer. Inzwischen liegt seine Heroinvergangenheit drei Jahre zurück und wie Sean ist er selbst am MARC tätig: "Für viele Patienten ist es eine Inspiration, wenn sie mit jemandem sprechen, der durch die gleiche Hölle gegangen ist wie sie selbst. Ich versuche zu helfen und ihnen zu zeigen, wie ich es selbst geschafft habe, clean zu werden – und wieder zu leben."

Mehr zu Drogen: