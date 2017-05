WG-Party mit Papa?

Ich befürchtete das Schlimmste: beschämende Pubertäts-Anekdoten, ein Loblied auf die ZDF-Trödel-Sendung „Bares für Rares“ oder den „wunderbar trockenen“ Rotkäppchen-Sekt. Doch die Gesprächsthemen bewegten sich im grünen Bereich. Genauer gesagt: auf den Rollrasen der nationalen Fußballstadien. Bei Fußballthemen kann man Papa nichts vormachen. Mühelos verkumpelte er sich mit den anwesenden Jungs, den Mädels schenkte er aufmerksam Wein nach. Mir schenkte er ab und ab ein treuherziges Lächeln.

Für meine WG schien mein Vater in atmungsaktivem Jack Wolfskin-Kurzarmshirt, der „Bologna“ von Wanda mitsummte, plötzlich das Normalste der Welt zu sein. Ich hingegen, die ihn keines Blickes würdigte und aus Kenntnis seiner mangelnden Smalltalk-Kompetenzen in kein Gespräch mit einbezog, die Verklemmte. Als er für einige Minuten die Küche verließ, nutze ich die Zeit um in die Runde zu fragen: „Nervt Papa eigentlich?“ „Nö, nervt nicht.“ „Wirklich nicht?“ „Wirklich nicht!“

Uncoole Eltern können ziemlich viel zerstören

Fühlte ich mich tatsächlich als Einzige von seiner Anwesenheit gestört? Wofür schämte ich mich eigentlich? Wollte ich nicht im Grunde nur, dass sie ihn mochten? Coole Eltern zu haben, galt schon immer als vorteilhaft. Bei coolen Eltern durfte man lange aufbleiben, Horrorfilme schauen, Softdrinks trinken und Frittiertes essen. Leute mit coolen Eltern hatten viele Freunde. Mit denen war jeder gerne befreundet. Wer coole Eltern hatte, war automatisch selbst ein bisschen cooler.

Gleichzeitig können uncoole Eltern ziemlich viel zerstören. Zum Beispiel die Fassade, die man sich jahrelang vor neuen Freunden aufgebaut hatte. Sie können verraten, dass man noch immer jedes Jahr an Weihnachten die Sissi-Trilogie guckt und bei „Cap und Capper“ weint. Dass einem der Joghurt häufig aus dem Becher hüpft und man auch sonst eher tollpatschig ist. Doch Papa erzählte an diesem Abend nichts von alledem. Er saß nur da, trank, lächelte selig und gab ein paar harmlose „als-ich-in-eurem-Alter-war“-Geschichten zum Besten.

Schließlich gab ich meinen Widerstand auf. Betrachtete Papas hängende Schultern, seinen hochroten Kopf und wie er sich körperlich klein zu machen versuchte. (Um mir nicht unangenehm aufzufallen?). Und Papa beobachtete auch mich. Wie ich von Reisen erzählte, von denen er bisher nur wusste, wieviel der Flug ihn gekostet hatte und was auf seiner Postkarte stand. Von Zukunftsplänen, Erfolgen, Misserfolgen und Tinder-Dates. Es musste viele Dinge geben, die er an diesem Abend zum erstem Mal hörte. Nicht nur weil er mich am Telefon nie danach fragte, sondern auch, weil sie nichts mit Miete, Kaution, Steuererklärung, Krankenversicherung, Autoversicherung, Geburtstagsgeschenken, Weihnachtsgeschenken und Winterreifen zu tun hatten. Und weil ich sie mit der Souveränität von drei Gläsern Wein und mit dem Wunsch gemocht zu werden erzählte.

Bevor wir aufbrachen, wurde Papa von allen herzlich gedrückt

Am Ende des Abends war Papas Blick ganz weich. Ich kannte diesen Blick. Er hatte ihn, als er mich in meinem ersten Musical auf der Bühne sah, als ich 15 Punkte in der mündlichen Abiturprüfung bekam und als man mir mein Bachelor-Zeugnis in die Hand drückte. Papa blickte stolz und ein bisschen gerührt. Am liebsten hätte ich ihm meinen Arm um die Schulter gelegt. Ihm gesagt, wie sehr mich seine Anwesenheit freut.

So ging es komischerweise auch meinen Freunden. Bevor wir aufbrachen, wurde Papa von allen herzlich gedrückt. Einer warf sogar das unfassbare „Komm doch noch mit Feiern?!“ in den Raum. Papa zögerte. Er sah mich an. Mir war es inzwischen egal. Ich wusste, dass Papa früher gerne ins P1 gegangen war und malte mir schon aus, wie wir den Türsteher von seiner Partytauglichkeit überzeugen würden.