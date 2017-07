Familienabend ohne Schlager? Undenkbar.

Dabei hatten meine Eltern so gute Voraussetzungen für einen guten Musikgeschmack: Viele der bis heute großartigsten Bands stammen genau aus ihrer Generation. Zu Zeiten von Beatles, Rolling Stones oder The Who waren meine Eltern wahrscheinlich zum ersten Mal verknallt und/oder betrunken. Mein Vater war 25, als The Clash „London Calling“ rausbrachten. Meine Mutter 23, als Ian Curtis Suizid beging. The Smiths, Kraftwerk, Ramones, wie konnte das alles spurlos an ihnen vorübergehen?

„Du und die, das geht nie / Das geht nicht mal irgendwie / Einen Mann zum Wahnsinn treiben / Das kann keine so wie sie / Du und die, das geht nie / Lass dich bloß nicht mit ihr ein / Du bist einfach viel zu schade / Um ihr Hampelmann zu sein” - Michèle

Ich bin wiederum zeitlich gesehen ein bisschen zurückgeblieben, was meinen Musikgeschmack angeht, genau das hätte unsere Eltern-Kind-Beziehung so magisch machen können. Manchmal fantasiere ich von Abenden vor dem Plattenspieler, auf dem meine Eltern originale Erinnerungsstücke aus den 70ern auflegen. Ich ihnen Bands wie die Libertines vorspiele und sie dann sagen: „Das klingt ja fast wie bei uns früher.“ Stattdessen liege ich auf dem Sofa und versuche an etwas Schönes zu denken, während Florian Silbereisen und Helene Fischer ein Pärchenduett singen. (Wenn diese Beziehung nicht von findigen Managern arrangiert ist, verliere ich meinen Glauben an die Liebe.)

Hinzu kommt: Bereits bei der Einschulung stellte man fest, dass ich ein bisschen schlecht höre. Angeborene Schwerhörigkeit, sagten sie. Ich glaube wiederum, ich habe einfach schon im Mutterleib versucht, einen Selbstschutzmechanismus vor dem Musikgeschmack meiner Eltern zu entwickeln. Meine Jugend wurde einfacher, als ich einen eigenen Fernseher bekam und mich in meinem Zimmer vor den abendlichen Schlageroffensiven in Sicherheit bringen konnte. Das könnte ich theoretisch heute immer noch. Und wenn mein Freund an Weihnachten mit zu mir nach Hause kommt, ist das oft auch seine Rettung. Er ist diese Musik einfach nicht gewohnt, da liegt die Toleranzgrenze viel weiter unten.

„Denn ohne dich – irgendwie das lohnt sich nicht / Du bist der Captain meiner Seele / Hast mein Schiff – voll im Griff.” - Helene Fischer

Weil Abende mit meiner Familie aber mittlerweile aber so selten geworden sind, bleibe ich mit eisernem Willen auf der Couch liegen, solange es nur irgendwie geht. Das ist ein echt großer Liebesbeweis, ich bezweifle, dass meinen Eltern bewusst ist, wie groß. Ich schaue zu, wie Andrea Berg von Tänzern, die halb so alt sind wie sie, choreographisch fragwürdig durch die Gegend gehoben wird. Als die Kelly Family ihr Comeback feiert, schaue ich wirklich nur ganz kurz mal auf Instagram. Selbst, wenn meine Mutter anfängt mitzusingen (das kann sie ungefähr so gut wie ich, also eher schlecht), bleibe ich liegen. Und während Helene Fischer von der Decke einer riesigen Halle abgeseilt wird, frage ich mich, wie das mal wird, wenn ich selbst Kinder habe. Wahrscheinlich zwingen wir sie dann, mit uns die alten Rap-CDs meines Freundes zu hören und Kooks-Konzerte auf YouTube anzuschauen. Während sie sich selbst wundern, wie David Guetta, Avicii und Paul von Dyk so spurlos an uns vorbeigehen konnten. Vielleicht überlegen wir uns das auch nochmal mit den Kindern …

