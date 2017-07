Eltern-Kolumne: Was ich über meine Eltern nicht weiß

Genauer frage ich trotzdem nicht so gerne nach. nachdem das schon einmal in fünfstündigen Monologen beim Abendessen eskaliert ist. Einmal kam dabei beispielsweise heraus, dass meine Mutter in ihrer Jugend mit dem Vater eines Jungens zusammen war, in den ich mit 14 ziemlich verknallt war. Das war auch noch im Nachhinein sehr sehr komisch und klingt eher nach Soap als meinem Leben. Das war also auch nicht die richtige Methode, ich erfuhr einfach zu viel und eine richtige Antwort auf meine ursprüngliche Frage bekam ich so oft auch nicht. Vielleicht sollte ich einfach dazu übergehen, meine Onkels und Tanten auf Familienfeiern auszuquetschen.

Bei anderen Sachen habe ich aber dann doch nachgefragt: Mein Vater hat damals meiner Mutter den Antrag gemacht. Ganz unspektakulär, mit einem Blumenstrauß in der Hand zu Hause im Wohnzimmer. Später ist mir klar geworden, dass es wahrscheinlich wirklich nicht so wichtig ist, so genau zu wissen, was früher passiert ist. Denn wenn ich ehrlich bin, gäbe es für mich auch keinen Grund, meinen Kindern alles über meine Vergangenheit zu erzählen. Letztlich ist für mich ja auch nur das wichtig, was bei alledem herausgekommen ist: Aus der Ehe meiner Eltern beispielsweise ich.

