Die drei Phasen, wenn deine Eltern die Schwiegereltern zum ersten Mal treffen

Die wahre Königsdisziplin des sozialen Minenfelds ist hingegen eine ganz andere: Wenn deine Eltern deine zukünftigen Schwiegereltern treffen. Diese Kombination ist derart unnatürlich, es gibt nicht einmal ein Wort für dieses Nicht-Verwandtschaftsverhältnis – und das völlig zu Recht.

Phase 1: Die Anbahnung eines Treffens

Wenn ihr darüber nachdenkt, dass eure Eltern sich auch mal kennenlernen sollten, ist eines ziemlich klar: Irgendetwas in eurer Beziehung ist „ernst“ geworden, sei es, dass eine Hochzeit oder ein Baby anstehen oder ihr gemeinsam nach Australien auswandern wollt und deshalb denkt, eure Eltern brauchen jemanden, der sie versteht. Ihr hattet also aus welchen Gründen auch immer das Gefühl, „es“ nicht länger rauszögern zu können und das ist schon mal Problem Nummer eins: An diesem Treffen ist nichts natürlich. Der einzige Grund, dass sich jetzt vier Menschen kennenlernen müssen, die sonst nie etwas miteinander zu tun gehabt haben, ist, dass ihre Kinder nicht die Finger voneinander lassen konnten.

Was direkt zu den nächsten Fragen führt: Wo sollt ihr euch treffen? Und: Unter welchem konstruierten Anlass? Seid ihr nicht zufällig im gleichen Ort aufgewachsen (und dann kennen eure Eltern sich vermutlich eh schon seit Kindheitstagen) wird eine Reise für dieses Treffen notwendig sein, was jede Menge Konfliktpotenzial mitbringt. Kein Mensch kommt zufällig an Ortschaften wie Rheda-Wiedenbrück, Sandhausen oder Isny im Allgäu vorbei, und das sind nun mal Orte, an denen deine Schwiegereltern im Zweifelsfall wohnen. Was wieder die Frage nach dem konstruierten Anlass stellt. „Wenn ihr zufällig in den Sommerurlaub nach Italien fahrt, können wir uns ja am total netten Autobahndreieck Holledau treffen“ sagt kein Mensch. „Ihr wolltet doch beide unser neues Sofa sehen, also kommt doch alle zu uns“ –ebenfalls nicht. Alle müssen also schon einmal im Vorfeld zugeben: Dieser Trip wird nur unternommen, damit diese vier Menschen sich kennenlernen. „Kein Druck“ sieht anders aus.