Meine Eltern fotografieren einfach alles

Ich kann mit diesen Bildern nichts anfangen. Nachdem meine Mutter oder mein Vater sie mir bei einem Besuch in die Hand gedrückt haben, schaue ich sie einmal an, dann lege ich sie in die Schublade. Ich glaube, meine Eltern wissen sogar, dass ich mich nicht sonderlich dafür begeistere. Sie machen mir trotzdem immer wieder Abzüge.

Wir haben ein anderes Verhältnis zu Fotos als unsere Eltern. Für uns sind Fotos vor allem etwas Digitales. Etwas zum Posten oder Whatsappen, nur ganz selten wird ein besonders schönes Exemplar entwickelt und an die Wand gehängt. Wir knipsen alles und jeden; ein Ereignis, das nicht in der Foto-Bibliothek auf einem unserer Geräte oder in der Cloud liegt, hat nicht stattgefunden. Unsere Foto-Archive sind auch Tagebücher, mit denen man jederzeit in der Bahn sein Leben eine Weile zurückverfolgen kann. Ab und an ordnen und löschen wir rigoros Dinge in diesem Archiv, weil wir dringend Speicherplatz brauchen.

Unsere Eltern stammen aus der Zeit der analogen Fotografie und der Fotoalben. Für sie war ein Foto etwas für einen besonderen Moment. Der wurde einmal festgehalten, sorgsam eingeklebt und war fortan sauber geordnet in einem Jahresalbum verfügbar. Ja, ein Album pro Jahr, das reichte. Meine Eltern haben von ihrer Hochzeit etwa zehn Bilder. Zehn! Heute werden auf Hochzeiten zehn Bilder pro Minute gemacht.