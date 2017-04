"Seitdem ich selbst Mutter bin, herrscht zwischen uns Solidarität"

All das hatte meine Mutter ebenso durchgemacht– nur im Gegensatz zu mir ohne Unterstützung von irgendjemandem. Als alleinerziehende Vollwaise. Da waren die gefühlt viertausend vollen Windeln und die unzähligen nächtlichen Säuberungen. Wenn ich mal wieder am Wickeltisch stand, dachte ich des Öfteren darüber nach, was das eigentlich nicht nur symbolisch, sondern ganz konkret bedeutete, dass vor vielen Jahren meine Mutter an einem Wickeltisch stand und mir selber den Hintern geputzt hatte. Und dass ich in meinem bisherigen Leben keinen einzigen Gedanken daran verschwendet hatte. Ich schämte mich angemessen für meinen egozentrischen Blick, mit dem ich bisher auf mein Leben und meine Mutter geschaut hatte. Und leistete ein weiteres Mal Abbitte dafür, dass ich all das für selbstverständlich genommen hatte, was sich beim Selbermachen als extrem kräfte- und nervenzehrend herausstellte.

Ein Kind muss sich nicht für die eigene Existenz bedanken

Klar, es ist nicht die Aufgabe eines Kindes, sich für die eigene Existenz zu bedanken. Oder dafür, dass die Eltern ihr eigenes Kind gefüttert, ihm Kleidung und Essen gegeben haben. Man wird ja in der Regel geboren, weil die eigenen Eltern das so wollten und es liegt in ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es dem eigenen Nachwuchs gut geht.

Aber wie genau es sich anfühlt, dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut geht, all diese sehr banalen und notwendigen Dinge zu tun: Das lernte ich erst jetzt, und zwar im Schnelldurchlauf. Und mit jedem neuen Tag, der von Verunsicherung, Übermüdung und Ahnungslosigkeit durchtränkt war, stieg der Respekt für meine Mutter mehr.

Und ich leistete Abbitte für all die Vorhaltungen, die ich ihr bitterböse gemacht hatte, weil sie Fehler in der Erziehung begangen hatte. Oh Gott! Wie war ich böse auf meine Mutter gewesen, weil sie einige Dinge in meiner Erziehung verbockt hatte. Zugegebenermaßen: auch einige wichtige. Aber jetzt, nachdem ich die ersten größeren Fehler gemacht hatte – und zwar mit links und innerhalb der ersten 24 Stunden im Leben meiner Tochter – verstand ich plötzlich sehr genau, dass sie diese Fehler nie mit Absicht begangen hat. Und dass man als Mutter und Vater kaum eine Disziplin besser beherrscht, als „es“ (im Sinne von: alles) falsch zu machen.