Warum Anas Modamani Facebook wegen seines Merkel-Selfies verklagt

Was kann ich als Nutzer konkret tun, wenn ich verleumdet oder beleidigt werde?

Wenn eine Tatsachenbehauptung falsch ist, gibt es kein Pardon. Dann ist sie auch nicht von der Meinungsfreiheit geschützt. Und jeder das teilt oder verbreitet, macht sich in meinen Augen haftbar und möglicherweise strafbar. Dann kann man klagen.

Und wenn mein Bild gegen meinen Willen verbreitet wird?

Entgegen der Facebook-Richtlinien, die mich nur schützen, wenn ich unvorteilhaft – beim Urinieren oder ähnliches – dargestellt werde, gilt das Recht am eigenen Bild auch in neutralen Situationen. Ich muss mir als Privatperson rechtlich gesehen nichts gefallen lassen. Und Facebook muss dem nachkommen. Die Option der Löschung meines Bildes gibt es bei Facebook und der Meldefunktion aber gar nicht. Eine klare Diskrepanz zwischen geltendem deutschen Recht und Facebook-Standards. Facebook will damit lieber nichts zu tun haben. Man muss sie also dazu zwingen.

Wie geht es Ihrem Klienten Anas Modamani heute?

Er hat Angst. Vor allem sorgt sich seine Familie in Syrien um ihn. Er wusste ja damals, als er das Selfie machte, nicht einmal, wer Angela Merkel ist. Der Umstand, dass er jetzt wiederholt mit den Anschlägen in Verbindung gebracht wird, beunruhigt ihn sehr. Er arbeitet in Berlin in der Gastronomie. Irgendwann erkennt ihn da noch jemand. Auch wenn er die Öffentlichkeit zwischenzeitlich gesucht hat, um auf seinen Fall aufmerksam zu machen... aber als Terrorist dargestellt zu werden, geht ihm natürlich nahe.

