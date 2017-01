Warum ist Körperbehaarung bei Frauen immer noch ein Tabu?

Ist es deshalb auch so schwierig, dem Enthaarungsdrang zu widerstehen, wie es ja zum Beispiel Feministinnen immer wieder propagiert haben? Weil wir Angst haben, dass sich dann niemand mehr mit uns paaren will?

Ich denke, da gibt es zwei Seiten: Zum einen stylen Frauen wie Männer sich heute immer mehr, um sich selbst zu gefallen. Dabei gibt es allerdings eine gefährliche Falle: Das Bild, mit dem man sich vergleicht, ist das, was man in den Medien vorgezeichnet bekommt, also ein extrem künstlicher Standard, dem man nie genügen kann. Zum anderen ist Selbstgefallen natürlich grundsätzlich mit der Erwartung verknüpft, man würde auch anderen besser gefallen - und somit bessere Chancen bei der Partnerwahl haben, wenn man sich zum Beispiel die Haare an den Beinen entfernt.

Also sind die Bilder, die von den Medien transportiert werden und mit denen wir uns vergleichen, schuld an allem? Wiederholtes Ansehen steigert in der Regel ästhetisches Gefallen. Dieser "mere exposure-Effekt" ist eine Grunderkenntnis der Ästhetik. Die pausenlose Konfrontation mit Bildern von Models in allen möglichen Medien ist deshalb wie Gehirnwäsche. Heute sind die Ikonen der Schönheit hochgradig unrealistische, artifiziell aufbereitete Bilder. Vor der Erfindung von Fotographie und Druck war das anders: Man sah hauptsächlich die Menschen, die man persönlich kannte. Durch sie wurde das Schönheitsbild geformt. Die waren natürlich weniger unrealistisch als die Bilder, die uns heute die Medien vermitteln.

Was genau ist daran das Problem?

Die Kluft zwischen dem eigenen Aussehen und dem angestrebten Ideal wird dadurch sehr viel größer. Vor allem junge Menschen haben beinahe notwendigerweise das Gefühl, diesen Bildern nicht gerecht zu werden. Das ist ein ungebremster Trend und ein großes Problem unserer Gesellschaft.

Aber gab es nicht schon immer bestimmte Vorstellungen vom Traumkörper und vom perfekten Aussehen? Wie sie bereits sagten, war es ja in den 70er Jahren attraktiv, eine natürliche Behaarung zu haben.

Ja, jede Generation unterliegt sich kulturell wandelnden Schönheitsidealen, aber unser aktueller Standard ist besonders unbarmherzig. Die Menschen sind nichts anderes als Check-Listen: Was passt, was passt nicht? Der ewige Vergleich mit unerreichbaren Vorbildern ist ein trauriges Schicksal.

Gibt es bei dieser düsteren Aussicht dann überhaupt noch ein Mittel gegen den Schönheitswahn? Zum Beispiel Klamotten, die weniger körperbetont sind?

Momentan sehe ich wenig Grund zur Hoffnung, dass es besser wird. Die Politik hat ziemlich versagt. Das Problem wird zwar gelegentlich benannt, aber Ansätze zu einem Gegensteuern gibt es weit und breit nicht. Junge Menschen werden sich selbst überlassen und oft krank angesichts der empfundenen Diskrepanz zwischen eigenem Aussehen und Model-Bildern. Es ist unsere Pflicht, das zu ändern. Das Thema gehört bereits in den Schulunterricht. Und wie bei Zigaretten sollte es eine Steuer auf Bilder in den Medien geben, die viele heutige Zeitgenossen letztlich krank machen. Aus den Einnahmen könnten die notwendigen Therapien bezahlt werden.

Mehr dazu: