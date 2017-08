Pina wehrt sich gegen Grapscher

Eigentlich hätte Pina zwischen diese beiden Sätze natürlich ein „Obwohl“ stellen müssen; sexuelle Belästigung ist natürlich nichts, worüber sie sich freut. Aber ihr Punkt – und der Grund, warum ihr Post gerade so viel Zuspruch bekommt – ist ja auch ein anderer. Pina hat sich das Grapschen nicht gefallen lassen. Sie hat sich gewehrt. Sie hat den Mund aufgemacht und den Grapscher zurechtgewiesen – laut und bestimmt.

Dafür wiederum bekam sie von anderen Passanten und Fahrgästen – Frauen und Männern – sofort Anerkennung. Diese Anteilnahme, schreibt sie, habe ihr „den Tag gerettet“. Weil sie es wichtig findet, dass Frauen in solchen Situationen nicht alleine gelassen werden. Dass Leute, die Zeuge solcher Übergriffe werden, etwas tun. Weil nicht jede Frau so schlagfertig reagiert wie Pina und trotzdem klarwerden muss, dass so ein übergriffiges Verhalten nicht akzeptiert wird.

Ihr Post ist also ein Aufruf in drei Richtungen: in Richtung der Grapscher, ihre Hände und anzüglichen Kommentare bei sich zu behalten. In Richtung der Opfer, sich dafür nicht zu schämen, dass ein Idiot meint, sie als Objekt behandeln zu können, sondern sich dagegen zu wehren. In Richtung aller anderen, in solchen Situationen einzuschreiten.