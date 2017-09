Oktoberfestportal diskriminiert Homosexuelle mit Tipps

Wahrscheinlich hat es das Münchner Oktoberfestportal nur gut gemeint mit seinen „Tipps für schwule Wiesn-Gänger“. Schließlich gibt es in München häufiger verbale oder körperliche Übergriffe auf Homosexuelle, besonders auf schwule Männer. Rausgekommen ist dabei allerdings nichts als Diskriminierung und Victim-Blaming vom Feinsten.

Die Tipps für Schwule – die zwar so heißen, sich teilweise aber auch an Lesben richten – sind in Frage-Antwort-Form verfasst und beginnen so: „Darf ich auf der Wiesn flirten?“ Antwort im aufgeklärten Deutschland sollte heißen: „Natürlich!“ Stattdessen meinen die Seitenbetreiber: „Generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf der Wiesn.“