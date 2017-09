Warum "Upskirting" oft nicht geahndet wird

Gina Martin, 25, ist genau das passiert. Auf einem Musikfestival im Londoner Hyde Park fotografierte ihr jemand unter den Rock. Es geschah, als sie in der Menge vor der Bühne auf die nächste Band wartete. Neben ihr zwei junge Männer – die mutmaßlichen Täter. Sie habe sich zuvor kurz mit ihnen unterhalten. Im Nachhinein beschreibt Gina sie als „creepy“. Wenig später sah sie, als sie auf das Handy des einen Mannes blickte, ein Upskirt-Foto. „Es war kein schnell gemachtes, verwackeltes Fotos, es war ein sehr gutes Bild. Und ich wusste sofort: Das bin ich! Ich wusste es einfach. Auch weil sie sich so komisch benahmen. Also nahm ich das Handy und rannte weg”, sagte Gina der BBC im Interview.

Sie rannte zu den Sicherheitskräften, die daraufhin die Polizei alarmierten. Dann der Schock: Zwar sei das Bild mit Sicherheit sehr unangenehm für Gina, aber es sei nicht anstößig. Die Beamten könnten nicht viel machen. Hätte Gina keine Unterwäsche getragen, wäre es etwas anderes. Wenige Tage später erhielt sie einen Anruf von der Polizei: Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Es kommt also nicht darauf an, was einer der Männer vermeintlich getan hat, sondern darauf, was Gina unter ihrem Rock trägt oder eben nicht. Das ist absurd. In dem Moment, in dem das Foto gemacht wird, weiß der Fotograf nicht, ob die Frau Unterwäsche trägt oder nicht. Er weiß also nicht, ob er eine Straftat begeht oder nicht.

„Vergiss nie ihre Gesichter zu fotografieren...!"

Bei den Recherchen zu Upskirting trifft man auf viele Pornowebsiten, die Upskirting-Bilder von Stars, einer Nachbarin und Ex-Freundin anbieten. Die Pornoindustrie hat offenbar die Nachfrage erkannt und produziert professionell inszenierte Upskirt-Bilder. Aber auch das findet man: Foren, in denen Tipps ausgetauscht werden, wie man das beste Upskirt-Bild schießt. Die User fachsimpeln über die richtige Kamera, über Konstruktionen, wie Kameras in Einkaufstüten versteckt und fixiert werden können und wie man sich möglichst unauffällig verhält. Einer schreibt: „Vergiss nie ihre Gesichter zu fotografieren, vorher oder hinterher, um zu wissen, welchem Mädchen der Arsch gehört… Nach den ersten 50 Ärschen, sehen sie alle gleich aus und du verlierst den Spaß dran.”

In diesen Foren stellen sie außerdem ihre Ausbeute zur Schau: Es sind Frauen, die am Strand oder in Parks liegen, auf Treppen oder Mauern sitzen oder auf Rolltreppen stehen. Ihnen allen wurde unter den Rock fotografiert. In den Kommentaren werden sowohl die Qualität der Bilder, als auch die der Frauen bewertet. Einer schreibt: „Danke für die großartigen Kommentare, das inspiriert mich, raus auf die Jagd nach mehr zu gehen.”

Kaum eine der Frauen wird wissen, dass es diese Bilder gibt und was auf diesen Seiten geschieht. Den meisten Frauen würde sicher übel werden, wenn sie wüssten, dass solche Bilder von ihnen im Netz kursieren. Bilder, auf die irgendeiner in diesem Moment schaut und seinen Kommentar zu ihnen und ihren Körper ablässt. Oder andere Dinge tut.