Wenn man mit Liebe überschüttet und dann fallen gelassen wird

Wenn eine Person nämlich die andere schon zu Beginn der Beziehung so sehr mit Liebesbekundungen, Zuneigung und Zärtlichkeiten überschüttet, dass das Gegenüber nicht anders kann, als sich wohlig einzufügen in die neue Beziehung, dann ist das oft Love-Bombing. Das ist insofern gefährlich, als dass durch diese Überstürzung emotionale Abhängigkeiten entstehen können. Und der Liebesüberschuss einer Beziehungsroutine weichen kann, die den oder die zuvor Überschüttete*n manipulierbar macht: Diese Person will natürlich zurück in den Zustand des ekstatischen Geliebt-Werdens und lässt sich so stärker vom Partner oder der Partnerin kontrollieren. Das kann übrigens auch in platonischen Freundschaften vorkommen. Und ist in jedem Fall ziemlich mies.