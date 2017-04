Wem vertrauen wir heute noch?

„Mir schreiben Schüler wie Lehrer, dass sie unsere Beiträge als glaubwürdige Diskussionsanstöße sehen“, sagt Claus von Wagner. „Aber wir sind auch nur kleine Steine in einer großen Kathedrale namens ‚Wahrheit’.“ Mit den aufwändigen Auftritten, bei denen die Kabarettisten, unterstützt von einer Redaktion, Themen solide recherchiert aufs Korn nehmen, schaffen sie genau das: das Vertrauen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen erzählen, was gerade ernsthaft schief läuft. Und das nicht trotz, sondern gerade weil sich die Protagonisten selbst nicht ernst nehmen. Ist das ein Problem?

„Die Hinwendung zum Humor muss kein schlechtes Zeichen sein“, sagt der Politikwissenschaftler Dr. Josef Haschke, der 2016 unter dem Titel „Politische Vertrauenskrise?“ dazu promovierte. "Solche Künstler leisten einen Beitrag, indem sie in überspitzter Form auf Fehler und Missstände hinweisen. Ihre Zuschauer haben sich ja nicht unbedingt von der Politik abgewendet, oft im Gegenteil. Ohne eigenes Interesse würden sie ja kein politisches Kabarett schauen.“ Und die Frontmänner und –frauen wie von Wagner scheinen nicht zu „den Medien“ sortiert zu werden, sondern als einzelne Persönlichkeiten authentisch genug zu sein, um ihnen zuzuhören.

Von Wagner spielt die eigene Rolle aber lieber herunter: „Wir sind nur die Narren, um im Bild zu bleiben, die die Leute vor dieser Kathedrale abfangen und sie dafür begeistern, sich mit einem Thema auseinander zu setzen.“ Humor ist sein Medium, jeder Gag eine Belohnung. Nur eine gut und lustig erzählte Geschichte ist überzeugend. „Deshalb ziehen wir uns Strumpfhosen und doofe Perücken an“, sagt von Wagner. „Damit man uns in dem heutigen Informationsdschungel überhaupt zuhört."

Die „Generation What“-Studie sagt übrigens auch: Die Polizei (53%) und NGOs (59%) gelten als glaubwürdig. Die Polizei vermutlich, weil die meisten von uns keine negativen Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Die NGOs – das zeigten schon frühere Studien wie der Jugendsurvey des Deutschen Jugendinstituts – weil sie für „postmaterialistische Werte“ stehen, also „die Guten“ sind. Dass viele Organisationen neben einem hehren Ziel auch eine eigene Agenda haben – und wenn es nur die Maximierung von Aufmerksamkeit und Spenden für eine gute Sache ist – scheinen wir nicht zu erkennen. Vielleicht wollen wir ihnen vertrauen, wenn sie schon antreten, die Welt zu verbessern. Aber ist Vertrauen überhaupt so wichtig? Und wenn ja, ist es wichtig, wem wir vertrauen? Können Institutionen ohne Vertrauen überleben?

Institutionen, so schrieb der Soziologe Niklas Luhmann, sind ein „Mechanismus der Reduktion von sozialer Komplexität“. In einer verwirrend vielfältigen Gesellschaft, tief und weit wie ein Ozean, in der ich täglich mit dutzenden Menschen und Einrichtungen zu tun habe, sind Institutionen rare Inseln der Verlässlichkeit. Ich kann mir einigermaßen ausrechnen, wie sich ein Gang zum Amt, eine Anzeige bei der Polizei oder eine Mail an meinen Professor auswirken wird. Das ist die Definition von Vertrauen: Zu glauben, dass sich etwas wie erwartet entwickelt, sich jemand wie erwartet verhält. Wie geht dieser Glaube verloren?

Die Psychologie weiß: Indem jemand systematisch anders handelt, als er es versprochen hat. Und wir die Folgen dieses Bruchs spüren. Ein Grund für den Vertrauensverlust, so die Verfasser von „Generation What“, könnte demnach die wachsende Ungleichheit sein, die viele wahrnehmen. Das betrifft vor allem die Politik. Eine politische Klasse, die zwar ständig „soziale Gerechtigkeit“ verspricht, sie aber nicht herzustellen vermag, verliert zwangsläufig an Glaubwürdigkeit, so die Studie.

Und eine Medienwelt, deren Alleindeutungsanspruch durch das Netz grundsätzlich erschüttert ist, auch. „Wir erleben eine Krise der wahrheitsfindenden Institutionen“, sagt Claus von Wagner. „So wie damals beim Buchdruck. Da gab es Fake News als Flugblätter. Heute eben im Internet.“ Es ist ein Streit entbrannt, wer wie an der Kathedrale „Wahrheit“ mitarbeiten darf.

Was passiert mit einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen zwei der zentralen demokratischen Institutionen vertrauen?

So wissen heute alle: Nachrichten fallen nicht einfach vom Himmel. Nachrichten werden von Menschen gemacht. Und die können sich irren. Medien, die so etwas Fragiles wie „Wahrheit" versprechen, aber immer wieder falsch liegen, die sich Experten halten, aber von drastischen Entwicklungen wie Terror oder der Trump-Wahl überrascht werden, scheinen unser Vertrauen nicht verdient zu haben. Und: Medien und Politik sind verwoben, eine gesunde Distanz ist oft nicht festzustellen. Stecken die beiden unter einer Decke, potenziert das unser Misstrauen.

Gleichzeitig wird die Unterhaltung, die Medien heute auch bieten, immer inszenierter. Zwischen „Germany's Next Topmodel“ und „Berlin Tag und Nacht" gibt es immer mehr Schein, der seine Entzauberung schon in sich trägt. Der gar nicht erst erfolgreich behauptet, sich irgendwie zu verhalten. Diese maximal leeren Versprechungen nennt man „Trash“. Den noch von glaubwürdigen Informationen zu unterscheiden, scheint vielen schwer zu fallen. Sie stopfen alle diese kleinen und großen Lügen in einen Topf und schreiben „die Medien“ drauf. So ist auch der rechtskonservative Sender „Fox News“ laut der amerikanischen Studie zugleich für einen großen Teil der Menschen die glaubwürdigste wie unglaubwürdigste Quelle. Ständige Polarisierung schafft verhärtete Fronten. Aber was passiert mit einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen zwei der zentralen demokratischen Institutionen vertrauen?

In seinem Podcast „Freakonomics“ fragte der Journalist Stephen Dubner kurz nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten genau das: Wieso misstrauen viele Amerikaner „der Politik“ so sehr, dass sie einen völligen Außenseiter wählen? Wo war das Vertrauen hin, das Trump mit seinem Versprechen, Amerika wieder „great“ zumachen, auf sich zog? Was macht es mit einer Gesellschaft, die nicht mehr vertraut?

„Vertrauen ist wie die Anti-Materie der Gesellschaft“, antwortet darauf David Halpern, ein britischer Professor für Verhaltensökonomie, „wir sehen sie nie. Wir verstehen sie zu wenig. Aber sie ist sehr wichtig.“ Vertrauen korreliere mit vielen wichtigen Indikatoren für den Zustand einer Gesellschaft: Wirtschaftswachstum, Gesundheit, Kriminalität. „Eine Gesellschaft, die sich und ihren Institutionen gar nicht mehr vertraut“, sagt auch Politikwissenschaftler Haschke, „kann auf Dauer nicht funktionieren.“