"Wenn die Dosierung zu hoch ist, können Atemstillstand und Tod die Folge sein"

Wie hoch muss denn die Dosierung der K.-o.-Tropfen sein, damit ich eine Veränderung spüre?

Wenn man nur ein kleines Bier trinkt, dem fünf bis zehn Milliliter GHB oder GBL zugesetzt sind, bemerkt man durch den Eigengeschmack des Getränks zunächst nichts. Wenn man sich aber beim Konsum von einem halben Bier nach zehn bis 20 Minuten fühlt, als hätte man eine halbe Flasche Schnaps intus, kann man relativ sicher sagen, dass etwas reingemischt wurde. Betroffene berichten, dass ihnen schummrig oder schlecht wurde, manche sagen aber auch, dass sie überhaupt nichts bemerkt haben, bevor sie k. o. gegangen sind. Wenn die Dosierung zu gering ist, können völlig gegenteilige Effekte wie Euphorie oder Hyperaktivität entstehen, wenn sie zu hoch ist, können Atemstillstand und Tod die Folge sein.

Es gibt mittlerweile Präventionsmittel wie Strohhalme, Gläser oder Nagellacke, die sich bei Kontakt verfärben, wenn sich K.-o.-Tropfen oder verwandte Substanzen in einer Flüssigkeit befinden. Für wie sinnvoll halten Sie das?

Da würde ich mich überhaupt nicht drauf verlassen, das ist viel zu unsicher. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten dieser Methoden keine verlässlichen Ergebnisse liefern.

Was wäre denn ihrer Meinung nach sinnvoller?

Das beste Mittel ist die Aufklärungsarbeit. Wenn die gut an die Zielgruppe angepasst ist, ist sie erwiesenermaßen sehr effektiv. Wenn man zum Beispiel vor Augen geführt bekommt, was einem Opfer von K.-o.-Tropfen passieren kann, rückt das Thema viel konkreter ins Bewusstsein. Es macht betroffen, wenn ich beispielsweise einen Film von einem Mädchen sehe, das erst fröhlich tanzt, aber nur wenige Stunden später in seinem Erbrochenen aufwacht und bemerkt, dass es vergewaltigt wurde. Grundsätzlich geht es darum, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Dazu gehört auch, dass es das in der kleinen Dorfdisko genauso gibt wie in der Großstadt.

Frauen sollten sich ihrer sexuellen Wirkung auf Männer bewusst sein

Wie kann man sich sonst schützen?

Wenn man in Einrichtungen unterwegs ist, wo jemand einen möglicherweise lahmlegen möchte, muss man auf jeden Fall in Gesellschaft dort sein. Einfach, damit man gegenseitig auf sich aufpassen kann. Außerdem darf man sein Getränk nie herumstehen lassen und später weiter trinken. Dann lieber mitnehmen oder gleich austrinken. Am besten wäre natürlich, einfach nur Wasser zu trinken, was für viele aber wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Man sollte auch nie alleine nach Hause gehen. Die Täter suchen sich meist jemanden aus, der schon länger dort ist und sich möglichst bald und allein auf den Heimweg macht.