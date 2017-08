Die Mäntel der Night’s Watch aus "Game of Thrones" sind Ikea-Teppiche

Zum Beispiel bei der Beschaffung der Kostüme: Die Mäntel und Umhänge, die von den Mitgliedern der Night’s Watch getragen werden, stammen von Ikea – aus der Teppich-Abteilung. Dieses Detail erzählte Michele Clapton in einem Vortrag, den sie vergangenes Jahr im Getty-Museum in Los Angeles hielt: „Die Mäntel sind tatsächlich Ikea-Teppiche. (Gelächter im Publikum) Ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir zerschneiden sie, geben ihnen eine neue Form, bringen starke Ledergurte an und dann lassen wir das Gewebe künstlich altern, was bei 'Game of Thrones' eine Art Religion ist. Ich will, dass die Zuschauer die Kostüme nahezu riechen können.“

Um ehrlich zu sein: Wir möchten an diesen Mänteln lieber nicht riechen. Auch nicht jetzt, da wir wissen, dass sie von Ikea stammen.

Einen kleinen Einblick in die Arbeit der Kostüm-Abteilung kannst du in diesem Video bekommen: