"Ich habe nichts gegen Relevanz"

Also Empathie ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt?

Jeder hat ein Recht zu demonstrieren und seine Ängste auszudrücken. Aber es bleibt ja leider oft nicht dabei. Es gibt in Deutschland mehr ausufernde und am Ende auch gesetzwidrige und diskriminierende Auswucherungen, als eine liberale Gesellschaft tolerieren sollte. Einem Rechtsextremen braucht man nicht so viel Verständnis entgegenzubringen, und ich will auch nicht in einer Rolle in der Sendung so tun, denn das würde dessen Gedankengut auch schon in gewisser Weise legitimieren.

Dahinter steckt eine sehr aktuelle Frage: Was ist rechts? Wie erkenne ich Aussagen, die zu weit gehen, und unterscheide sie von dem, was nur konservativ ist?

Das müssen wahrscheinlich immer Einzelfallentscheidungen sein. Die AfD tänzelt ja auf genau dieser Grenze permanent herum. Mal übertritt sie einer, dann wird er wieder eingefangen. Das ist mittlerweile einfach zu durchschauen.

Auch in den vielen bisherigen ProSieben-Politik-Sendungen gab es immer einen Promi aus dem Entertainment-Bereich, der durch Sendung und Politik führt, von Sido über Gentleman bis Stefan Raab. Warum brauchen junge Leute einen Entertainer zur politischen Willensbildung?

Aus demselben Grund, aus dem Iris Berben in Filmen mitspielt: Die Menschen schauen sich eher etwas an, wenn Leute drin vorkommen, die sie kennen. Das ist wie mit einer Geschichte, die dir ein Freund erzählt: Die interessiert dich auch mehr, als wenn dich irgendein Fremder an der Bushaltestelle vollquatscht. Das ist eine ganz einfache Mechanik. Und man braucht ja nicht das Fernseh-Handwerk zu vergessen, nur weil es um Politik geht.

Es gibt trotzdem große Skepsis gegenüber Entertainern, die Politik-Fernsehen machen. Hattest du da keine Bedenken?

Doch, klar. Das ist immer eine große Gefahr. Denn natürlich biete ich eine riesige Angriffsfläche, so eine Sendung ist alles, nur kein Elfmeter. Wenn man will, kann man sicher eine Million Punkte finden, die zu kritisieren sind. Aber man kann die Sendung auch von einem anderen Ausgangspunkt bewerten. Nämlich indem man sagt: Es ist besser, Klaas und ProSieben machen so eine Sendung und interessieren ein paar junge Menschen für die Wahl, als wenn es dort niemand macht. Wir wissen, dass das kein Quotenhit wird, mit dem man der Konkurrenz den Rang abläuft. Dafür ist es nicht gefacht. Aber wenn danach fünf Leute mehr zur Wahl gehen, ist das schon mal nicht schlecht.

Also machst du die Sendung aus Pflichtgefühl gegenüber der Demokratie? Und ist das auch der Grund für dein Engagement bei der SPD?

Das gehört wohl irgendwie zu meinem politischen Bewusstsein: das Gefühl zu haben, die Aufmerksamkeit, die einem entgegengebracht wird, für etwas Sinnvolles nutzen zu müssen. Dass ich mir damit das Leben schwerer mache als nötig, weiß ich. Aber das ist dann eben so.

Prominent sein bedeutet also, dass man sich gesellschaftlich engagieren sollte?

Ja, ich denke schon, dass man mit einer gewissen Bekanntheit was machen sollte. Für mich ist das ja einfach, und gleichzeitig in einer schnellen und informationsreichen Welt sehr schwierig: Aufmerksamkeit herzustellen. Das Licht auf etwas zu lenken, das zu sehr im Hintergrund steht. Darum geht’s. Nicht um mich. Ich habe keine Minderwertigkeitskomplexe, weil ich Unterhaltungsfernsehen mache. Das muss nicht immer große Relevanz haben, das darf auch nur lustig und doof sein. Aber ich habe andere Facetten und Dinge, die ich wichtig finde im Leben. Also engagiere ich mich – wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich bin ja nicht vor dem Willy-Brand-Haus aufmarschiert und habe geschrien „Ich habe Zeit“. Aber es gab Ideen, ich habe Bereitschaft signalisiert, manches habe ich gemacht, manches nicht. Ich lasse mich vor keinen Karren spannen. Wenn, dann spanne ich mich selbst davor.

Sind Entertainer wie du, Joko oder zum Beispiel Jan Böhmermann für junge Leute politische Identifikationsfiguren? Vielleicht sogar mehr als die Politiker selbst?

Das würde ich nicht sagen. Aber eine gesellschaftliche Stimmung können sie natürlich vermitteln und beeinflussen. Sie können Dinge einordnen. Und damit vielleicht eine Verbindung schaffen zwischen der komplexen Politikwelt und der Welt des jüngeren Menschen. Manchmal können wir zum Beispiel einen Donald Trump eher in das Licht setzen, in das er gehört, als die Politik das im Tagesgeschäft kann. Der sitzt beim G-20-Gipfel wie jeder andere US-Präsident vor ihm, und Politikern sind die Hände gebunden, die müssen in solchen Momenten diplomatisch sein. Sie müssen es geschehen lassen, dass bestimmte Bilder erzeugt werden, sie zwangsläufig vermitteln: Alles ganz normal. Unterhalter können die Absurdität deutlich machen. Es reicht, wenn ich einen Satz twittere: „Donald Trump ist der Präsident der USA.“

Wie entscheidest du, zu welchen politischen Themen du dich öffentlich äußerst?

Das ist Bauchgefühl. Natürlich könnte ich jeden Tag lauter sinnvolle Themen finden, für die ich mich stark machen könnte. Aber wenn es darum geht, sich als Prominenter zu engagieren, ist ein ganz wichtiges Thema Nachhaltigkeit. Habe ich die Zeit und Begeisterung, da dran zu bleiben? Nur mal irgendwo kurz vorbeizuspringen und zu sagen „Super wichtig hier alles, ciao, bis nie wieder“ ist den Leuten gegenüber nicht fair, für die man sich einsetzt. Das ist übrigens auch ein Problem im Wahlkampf: Dass Politiker irgendwo vorbeischneien und ihre Gesprächspartner dabei aber spüren, die werden danach nicht noch mal schauen, wie es in der Kita oder Wurstfabrik so läuft.

"Wir haben ja eigentlich keine Flüchtlingskrise, wie sie immer genannt wird. Wir haben eine Europakrise"

Es gibt ein Halligalli-Video namens #Mundaufmachen, in dem Joko und du im Sommer 2015 sehr ernste und deutliche Worte an Fremdenfeinde richtet. Am Anfang des Clips sagt ihr, ihr habt lange überlegt, ob es eure Aufgabe ist, euch dazu zu äußern. Wie lief das ab?

Wir haben immer überlegt, wie wir mit Situationen so umgehen können, dass sie in einer Tonalität stattfinden, die zu Halligalli passt. Sehr oft haben wir ernstere Themen dann in einen unterhaltsamen oder satirischen Zusammenhang gestellt. Aber manchmal – und wir fanden, das war hier der Fall – reicht das halt nicht. Ironie kann dazu führen, dass das Ganze nicht greifbar genug wird. Wir hatten den Eindruck, dass ein Witz die Situation verharmlost. Und dann ist es vielleicht besser, den Spaß sein zu lassen und einfach zu sagen, was man denkt.