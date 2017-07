Frauen kommen in TV und Kino zu kurz

Die Schauspielerin Maria Furtwängler (51) war lange Tatort-Kommissarin. Nun ist sie im echten Leben einer großen Ungerechtigkeit auf der Spur. Denn eine von ihr unterstützte Studie fand jetzt heraus: Frauen machen nur genau ein Drittel der Akteure im Fernsehen aus.

Ausgerechnet im Kinderfernsehen sind sie mit nur 28 Prozent Anteil an den handelnden Personen am deutlichsten unterrepräsentiert. Im Kino kommen sie immerhin auf 42 Prozent. Nur in Telenovelas ist das Verhältnis ausgeglichen. Kein Wunder: Wenn Frauen gezeigt werden, kommen sie häufiger im Kontext von Beziehung und Partnerschaft vor.