Wo kann ich in Ruhe runterkommen?

Immer wenn ich als Kind aus der Schule kam, schmiss ich meinen Schulranzen in die Ecke und schaufelte mir so schnell wie möglich das Mittagessen rein, nur um so schnell wie möglich raus in den Wald laufen zu können. Dort hatte ich mit einer benachbarten Freundin ein Baumhaus gebaut. Besser gesagt – ein paar morsche Holzbretter windschief in eine Baumkrone genagelt.

Was wir da eigentlich genau die ganzen Stunden, Tage, Jahre gemacht haben, kann ich im Nachhinein nicht mal genau sagen. Ich weiß nur, dass wir uns wie die Könige gefühlt haben, während wir auf die höchsten Bäume geklettert sind, feindliche Baumhäuser angriffen oder weiter an unserem Lager herumgebastelt haben. Das Waldstück, an dem wir wohnten, war unser Rückzugsort, wo wir alleine bestimmen und uns vor Erwachsenen, Hausaufgaben und dem Ausräumen der Geschirrspülmaschine verstecken konnten.

Jeder hat so einen Ort an den er fliehen möchte, wenn Verpflichtungen und Alltag einen mal wieder fest im Griff haben. Oft sind diese Plätze nicht mal bewusst gewählt, vielmehr sind sie irgendwann einfach da und wir sind froh darüber, denn sie bieten uns kleine Zufluchten und erlauben einem, die Dinge mit ein bisschen mehr Abstand zu betrachten. Schließlich kann man sich ab einem gewissen Alter nicht mehr den ganzen Tag in seinem Baumhaus vor dem Leben verstecken.