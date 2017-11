Die Supermarktkasse ist mein Endgegner

Als ich in meinen Geldbeutel greife, streift mein Blick kurz die Wartenden in der Schlange. Hat die Frau da gerade ihre Augen verdreht? Der Typ vor ihr hüpft auch schon so ungeduldig von einem Bein aufs andere. Bestimmt verpasst der jetzt wegen mir seine Straßenbahn. Während die letzte Zitrone hinunter zu meinen Lebensmitteln kullert, sagt die Kassiererin: „Ham Sie was klein?“ Okay, das ist wirklich der absolute Worst Case. Gleich kommt sie mir mit diesem: „Dann geben Sie mir 30,85 Euro, dann gebe ich Ihnen die Wurzel aus Drölf wieder raus.“ Diese „Passend-geben-Deals“ an der Kasse habe ich schon früher beim Einkaufen mit meiner Mutter bewundert, aber nie wirklich verstanden. Matheschwäche wurde bei mir nur deshalb nie diagnostiziert, weil ich niemals darauf getestet wurde. „Leider nein“, lüge ich schnell, denn eigentlich habe ich in meiner Börse fast so viel Kleingeld wie sie in ihren Kassenfächern. Doch für Kopfrechnen oder Kleingeldzählen habe ich nun wirklich keine Zeit.

Ich muss Zeit gewinnen

Denn neben der Kasse liegen noch rund 40 Prozent meines Einkaufs – und ein Beutel, dessen Inhalt so übel sortiert ist, dass er bei Tetris niemals das zweite Level erreichen würde. Ich muss Zeit gewinnen. „Mit Karte bitte“, lächle ich die Kassiererin deshalb an. Pow! Karte rein, Gerät muss Karte erkennen, Gerät will Pin, Gerät muss Pin verarbeiten, Gerät rechnet ab, Karte bitte entnehmen. Das sind mindestens 30 zusätzliche Sekunden. Und was kann ich denn bitte dafür, dass das EC-Gerät so langsam ist? Nichts. Doch schon flattert der Kassenzettel in meine Richtung und die ältere Dame rammt mir von hinten ihren Einkaufswagen in die Waden. Sekunden später rollt ihre grobe Leberwurst auf die Plattform hinunter. Nichts wie weg! Eilig lade ich mir meine letzten Lebensmittel auf und humple davon.

„Ist doch klar, diese Plattformen sind nur deshalb so kurz, weil die dich raus haben wollen, sobald du bezahlt hast“, sagte ein Freund, als ich ihm von meinem Dilemma erzähle. Das glaube ich gerne. Aber sehr hilfreich ist diese Info auch nicht. Im Grunde erhöht sie meinen inneren Druck nur noch. Nach fast jedem Einkauf schleppe ich mich noch einmal zu dem Tisch, an dem man leere Batterien entsorgen kann. Ich nutze ihn jedoch ausschließlich, um meine schlimmsten Einpackfehler nachträglich zu korrigieren. Mit übervollem Jutebeutel, einem Netz Kartoffeln, dessen Schlaufe mein Handgelenk abschnürt, einem Sixpack und diversen Kleinteilen verlasse ich den Supermarkt und nehme mir vor, mir das nächste Mal vielleicht doch einen Einkaufswagen zu holen.