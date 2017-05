Männer, die auf Kinderfilme starren

Eine andere tolle Sache sind Kindervorstellungen im Kino. Am vergangenen Wochenende war ich mit Sonja und den beiden Jungs in der Spätvorstellung. Um 14:15 Uhr! Ich habe gar nicht gewusst, dass Kinos um diese Uhrzeit schon offen haben. Ich dachte, die hätten nur am Abend geöffnet, so wie man in Nachtclubs nur in der Nacht und in Kirchen nur an Weihnachten gehen kann. Wir haben uns „Boss Baby“ angesehen und bevor sich jetzt jemand panisch die Handflächen auf die Ohren klatscht und „La la la la“ singt, weil er einen Spoiler befürchtet, zwei Anmerkungen:

1. Das ist ein Artikel. Ohren zuhalten bringt nichts, du Held.

2. Keine Angst, ich werde das Ende nicht verraten. Ich wollte nur sagen, dass ich ab jetzt Kindervorstellungen liebe. Und das nicht nur, weil die Karten im Münchner Mathäser Kino für alle günstiger sind, wenn man Kinder dabei hat.

Normalerweise sitze ich im Kino immer in der ersten Reihe, weil ich die Anwesenheit von anderen Menschen hasse und dort meistens fast alleine bin. Manchmal sogar ganz alleine, weil Sonja sich weigert, sich nach vorne zu setzen, weil sie die Nackenschmerzen nicht aushält. In solchen Momenten frage ich mich, wie schmerzhaft Wehen wirklich sein können. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich niemand vor mich setzen und mir die Sicht versperren kann. Dafür nehme ich einen steifen Nacken gerne in Kauf.