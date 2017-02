Bitte folgen: dem Mädchen, das ihr Gesicht in Brot drückt

Dem solltest du folgen, wenn...

... dich interessiert, was außerhalb Deutschlands in die Kategorie „Brot“ fällt. Wenn du statt zu McDonald's lieber zum Bäcker gehst und dich an den himmlischen Düften von frisch Gebackenem berauschst. Oder wenn du wissen willst, welcher Lippenstift auch unter der extremen Belastung des ungestümen Lebensmittelkontakts schmierfrei bleibt. Außerdem könnte das der Fetisch sein, der unschuldig genug ist, um ihn bei neuen Bekanntschaften als Eisbrecherthema zu verwenden.