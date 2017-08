Bitte folgen: Dem Account mit den tapferen Insta-Boyfriends

Dahinter stecken ...

... zwei Jungs aus Sydney, Jackson und Joel. Die Idee für den Account kam ihnen bei einer Runde Bier – als sie ihren Kumpel dabei erwischten, wie er gerade ein Foto von ein paar Mädels machte. Sie fotografierten ihn dabei und legten den Account an. Ihr Kumpel war damit der erste "Boyfriend of Instagram".

Zu sehen sind da ...

... ebenjene Instagram-Boyfriends in Aktion – in allen Altersklassen, an allen möglichen Orten, in allen nur erdenklichen Posen. Wie sich die Jungs geduldig ins Zeug legen, ist zugleich wahnsinnig absurd und lustig anzusehen.

Es gibt Männer, die ihre Freundin routiniert an der Hüfte festhalten, während die, über den Tisch gebeugt, das perfekte #foodporn-Foto schießt. Männer, die an einer Hand von der Bootsreling hängen, das iPhone über dem Wasser, während die Freundin sich dekorativ treiben lässt. Jungs, die sich gegenseitig Huckepack nehmen, damit einer der beiden das Foto schießen kann, während der andere seiner Freundin die Hände zur perfekten Pärchenpose reicht. Videos von Männern, die simultan mit zwei Handys filmen, damit auch die Freundin ihrer Freundin den perfekten Snap verschicken kann. Ein Typ, der auf dem Klo sitzt, während er ein Foto von zwei Mädchen macht (nicht mal dort hat man seine Ruhe?!). Und Kanye West.

Wir lernen: Das Leben als Instagram-Boyfriend ist hart!

