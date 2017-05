Bitte folgen: Der hyperrealistischen Makeup-Artistin

Dich Schmink-Tutorials auf Youtube einfach nur langweilen, oder schlimmer: hart nerven. Hier gibt es Schminke zwar ohne Anleitung, dafür in cool. Hände, die zu Sushi werden oder Gesichter mit mehreren, zerfließenden Augen. Oder Gesichter, die in mehrere Scheiben zerschnitten sind. Oder so aussehen, als seien Snapchat-Filter plötzlich Realität.