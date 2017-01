“Den Erfolg verstehen wir bis heute nicht”

Das stets in Schwarz gekleidete Londoner Intim-Pop-Trio – bestehend aus Romy Madley Croft (27, Gesang/ Gitarre), Oliver Sim (27, Gesang, Bass) und Jamie „xx“ Smith (28, Keyboards/ Produktion) - hat auf seinem dritten Album “I See You” musikalisch den Rollladen hochgezogen. Im Vergleich zu den gefeierten, minimalistisch-melancholischen Vorgängerplatten klingen die neuen, nach fünf Jahren Veröffentlichungspause eingespielten Lieder um einiges heller und näher an R&B und Pop. Doch die wahre Kraft der neuen Songs von The xx liegt auch weiterhin in ihrer Stille. Wir sprachen mit Oliver Sim in Berlin.

jetzt: Oliver, euer neues Album klingt, als hättet ihr genug gehabt von den ganz ruhigen Klängen?

Oliver Sim: Wir wollten, dass unser neues Album viel offener und freier klingt als die ersten beiden. Auf eine weitere Nabelschau, einen noch tieferen Blick nach innen, hatten wir einfach keine Lust. Ich glaube, wir sind in den vergangenen Jahren lockerer geworden, auch reifer und erwachsener. Das zeigt sich in den neuen Liedern. Sie sind nicht mehr so nackt.