Was braucht es für die perfekte Trump-Stimme?

Trump sagt ja gerne, er habe "the best words" - der Wortschatz ist also auch ziemlich wichtig, oder?

Ja stimmt, die Wörter sind fast das Wichtigste. Bevor ich Trump imitiere, muss ich mich in seinen Charakter hineinversetzen. Und zwar, indem ich einzelne Trump-Signature-Wörter wiederhole, zum Beispiel "huuuge", "okay", "terribly", "tremendous", "absolutely", "fantastic", "very very wonderful". Außerdem liebt er es über "great people" zu sprechen. Wenn man also beim Imitieren über einen Menschen redet, kann man gar nicht genug beschreiben, wie großartig dieser Mensch ist, das kann richtig ausufernd werden, so macht es Trump ja schließlich auch: "I love people, they're such great people, terrific people, the best people, wonderful people, I truly love those people, they're the best, I think they're truly terrific, okay?" Wiederholen, wiederholen, wiederholen!