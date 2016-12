Was hast du 2016 geschafft?

"Ich habe es tatsächlich geschafft, nach der Schule so schnell wie möglich von zu Hause wegzugehen, genau so, wie ich es immer wollte. Ich war dann fünf Monate in Costa Rica, habe eine Sprachschule besucht, Spanisch gelernt und gleichzeitig in einem Freiwilligenprojekt mit armen Menschen und Kindern gearbeitet. Das war definitiv die beste Zeit meines Lebens! Deshalb bin ich nur zurück, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann so bald wie möglich wieder zurückzufahren."