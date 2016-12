“Die Themen Flüchtlinge, Islam und Terror brauchen mehr Satire“

Was unterscheidet euch von anderen Satire-Webseiten?

Soufian: Wir haben einen anderen Blickwinkel. Dadurch, dass wir die muslimische Community in Deutschland gut kennen, wissen wir, was sie zum Lachen bringen könnte. Gleichzeitig bedienen wir Klischees, mit denen wir als Muslime konfrontiert sind. Als wir zum Beispiel die Amazon Prime Werbung gesehen haben, kamen uns gleich zwei Gedanken. Statt dem Knieschoner als Geschenk dachten wir, dass Imam und Priester sich gegenseitig Koran und Bibel schenken und nannten den Artikel „Missionierung 2.0“. Und zweitens, wo blieb der Rabbi in dem Clip?

In seinem diesjährigen Weihnachtsspot hat der Online-Versandhändler Amazon die Freundschaft eines Imams und eines Priesters erzählt. Sie treffen sich zu Tee und Plätzchen und erzählen sich gegenseitig von ihren gesundheitlichen Beschwerden. Nach dem Plausch fühlen sich beide zu einem Geschenk an den Kollegen inspiriert, welches natürlich von Amazon Prime geliefert wird. Beide haben dieselbe Idee: Knieschoner für die vom vielen Hinknien in Kirche und Moschee beanspruchten Gelenke.

Soufian: Je bunter der Satiremarkt, desto besser. Wir bedienen uns vor allem aus drei Bereichen: Religion, Politik und Lifestyle. Oft reagieren wir auch auf aktuelle Nachrichten. Kurz nach dem Berliner Attentat beschwerten sich bereits die ersten Menschen über Merkels Flüchtlingspolitik. Wir twitterten daraufhin: „Lieber Spekulatius essen, statt Spekulationen verbreiten.“ Außerdem stellten wir den ersten islamischen Adventskalender auf unserer Webseite. Jedes Mal, wenn jemand aufs Türchen klickt, springt ihm ein „Haram“ (aus dem Arabischen: "Sünde", "gilt als verboten") entgegen.

Was wollt ihr damit aussagen?

Soufian: Wir wollen konservative Muslime für mehr Humor sensibilisieren. Das Wort „Haram“ wird teilweise sehr inflationär verwendet und bei den kleinsten Alltagsthemen eingesetzt. Dagegen wollen wir etwas unternehmen.

Sami: Es gibt Muslime, die übertreiben einfach. Manche erkennen auf den ersten Blick gar nicht, dass wir reine Satire betreiben und werfen uns dann Unglauben vor. Aber bislang halten sich die negativen Nachrichten im Zaum. Manche von ihnen konnten wir tatsächlich zum Lachen bringen.

Darf Satire bei euch alles oder gibt es Tabus?

Soufian: Nur, weil man vielleicht alles darf, muss man nicht alles machen. Ich würde zum Beispiel nichts Blasphemisches sagen.

Sami: Ansonsten gibt es keine Tabus. Ich glaube, bei bestimmten Themen lachen Muslime einfach leichter, wenn die Satire aus der muslimischen Perspektive kommt.