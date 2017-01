"Wir sind in tiefer Trauer angesichts des hinterhältigen Angriffs, der sich gegen 1:15 Uhr in unserem Nachtklub in Ortaköy ereignet hat. Dieser hinterhältige Terrorangriff, den wir erleben mussten, ist gegen die Menschheit gerichtet, unser Volk, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit, unsere Wirtschaft, unseren Tourismus, also gegen unser gesamtes Land. Innerlich weinen wir Blut, die Kugeln stecken in unserer Leber… Alle Bürger, unsere Freunde bei der Polizei, die am Eingang Wache standen, die Touristen, die sich im Klub befanden, Kellner und Gehilfen, alle, die bei diesem Angriff gestorben sind, sind unsere Kinder. Gott habe unsere getöteten Freunde selig, heile die Verletzten schnell; den Familien wünsche ich Geduld und Kraft.