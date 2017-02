America first, Germany second

Letztere wurde schnell geklärt, Böhmermann lässt sich von nun an offenbar dauerhaft vom „ersten neugegründeten Rundfunk-Orchester im deutschen Fernsehen seit 52 Jahren“ (sagt er selbst) musikalisch begleiten.

Auf das angebliche deutsche Machtvakuum geht er nur kurz ein, Böhmermann widmet seine insgesamt 66. Sendung fast durchgängig dem neuen Präsidenten der USA. „Ist Donald Trump ein Thema?“, fragt er zunächst – und fängt dann an zu klatschen. „Riesengratulation! Der schafft richtig was weg!“, ruft Böhmermann. Natürlich ironisch.

Ernster wird er, als er über ein virales Video aus den Niederlanden spricht. Da hatte eine Late Night Show einen Clip gedreht, in dem die Vorzüge des Landes gepriesen werden. Als Willkommens-Gruß in die USA, wo Trump ja gleich erklärte: „America first!“ Die niederländischen Fernsehmacher hatten daraufhin gebeten, die Niederlande dann doch bitte an zweiter Stelle folgen zu lassen.

„Germany has FKK! Pussies everywhere!“

Böhmermann lässt das nicht auf sich sitzen. Er will „Deutschland second!“ verwirklichen und zeigt seinen eigenen, dem niederländischen Video nachempfundenen Clip. „America has KKK“, heißt es darin zum Beispiel. „Germany has FKK! Pussies everywhere!“

Der kontinentalen Gerechtigkeit halber soll aber doch jedes europäische Land die Chance bekommen, sich als Nummer zwei hinter Amerika zu bewerben. Böhmermann ruft einen Wettbewerb der „besten Late-Night-Shows außerhalb der USA“ aus, jede werde von nun an ihr eigenes Video veröffentlichen. Elf Shows und Länder seien schon dabei, weitere angefragt. Die Ergebnisse gibt es auf everysecondcounts.eu zu sehen.

Und dann, kurz bevor Studiogast Kollegah reinkommt, gibt es diesen einen Moment, der auf den nächsten großen Aufreger hoffen lässt, auf die nächste Staatsaffäre nach dem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Böhmermann kündigt „another insult“ an – doch es folgt kein Wutausbruch wie in seinem Post auf Facebook. Nicht mal ein Altmaierhafter Vergleich. Er sagt einfach: „Donald Trump, you have very small hands!“ Vielleicht ist das ein gewollter Antiklimax. Aber fernsehpreis-würdig ist es nicht. Beleidigen konnte Böhmermann schon mal lustiger.

Mehr dazu: