Geld verdienen, um Geld zu geben

Man könnte selbst ins Ausland gehen und helfen. Man kann aber auch das relativ hohe Einkommen, das man in den USA oder Europa erwirtschaften kann, nutzen, um Organisationen durch Spenden zu ermöglichen, mehrere lokale Mitarbeiter einzustellen. Weggeben von Geld ist effektiver, als selbst zu helfen, schreibt der einflussreiche Philosoph Peter Singer, einer der Begründer des Effektiven Altruismus'.

Die Motivation der Bewegung basiert auf der Erkenntnis, dass Spenden für bestimmte Ziele oder an bestimmte Organisationen einen größeren Effekt haben, als andere. Effektive Altruisten spenden nicht auf der Basis von Emotionen, sondern auf der Grundlage von Analysen, Berechnungen und Vergleichen. Studien zeigten beispielsweise, dass in bestimmten Ländern Entwurmung und andere Gesundheitsprogramme erfolgreicher sind, um die Anwesenheit in der Schule zu vergrößern, als Aufklärung und direkte Gespräche mit Schülern.

Dieser Wunsch, möglichst viel tun zu wollen, trieb auch Julia an. Sie beschloss, ihre eigenen Ausgaben zurückzuschrauben, um mehr weggeben zu können. Beim Einkaufen fragte sie sich, ob sie das Eis wohl verdiente – oder ob sie damit nicht eigentlich noch mehr Gutes tun konnte. Sie ging so weit, keine Kinder bekommen zu wollen, weil sie dies als unverantwortlich ansah. Zu viel Zeit, Aufmerksamkeit und Geld würden dadurch verloren gehen.

Als sie während ihres Master-Studiums Jeff kennenlernte, setzten sie sich gemeinsam zum Ziel, so viel wie möglich ihres Einkommens zu spenden. Im ersten Jahr, 2008, etwa 10.000 Dollar, gut ein Viertel ihres Jahreseinkommens. Damals hatten sie nicht eingerechnet, auch noch Steuern zahlen zu müssen. „Ein Anfänger-Fehler“, erzählt Julia, die heute für das Zentrum für Effektiven Altruismus in Oxford arbeitet.

Inzwischen stellen sie immer zum Ende des Jahres eine Haushaltsplanung für das folgende Jahr auf. Das grobe Muster: 50 Prozent werden gespendet, 23 Prozent für Steuern eingeplant, 21 Prozent gespart, 6 Prozent ausgegeben. Im vergangenen Jahr gaben sie 160.635 Dollar weg. Bei einem gemeinsamen Jahreseinkommen von rund 325.500 Dollar entspricht dies 49 Prozent. In den Jahren davor waren es 53,6 Prozent und 50,2 Prozent. Durch das relativ hohe Einkommen von Jeff, der als Software-Entwickler unter anderem für Google arbeitete, bleibt trotzdem noch genug zum Leben.

Wofür sie spenden, machen sie weniger vom Ziel der Organisation abhängig, als von deren Effizienz

Das Geld geht hauptsächlich an die Against Malaria Foundation, Oxfam und GiveWell, eine Organisation, die Spendengelder an Partner-Organisationen weitergibt, die sie als besonders effizient beurteilt und für die sich Julia engagiert. Auch die Against Malaria Foundation gilt unter Effektiven Altruisten als besonders beliebt, weil durch ihren Einsatz – das Verteilen von Moskitonetzen – sehr viele Leben gerettet werden können. Ein Moskitonetz kostet rund 2,50 Dollar. GiveWell hat berechnet, dass das Leben eines unter fünf Jahre alten Kindes für 3.000 Dollar gerettet werden kann.

„Möglichst viel Gutes“ wird von Anhängern der Bewegung unterschiedlich definiert. Für Julia und Jeff bedeutet es, so viel Leid auf der Welt wie möglich zu beseitigen und so viele Leben wie möglich zu retten. Wofür sie spenden, machen sie weniger vom Ziel der Organisation abhängig, als von deren Effizienz. Das Geld soll dort eingesetzt werden, wo es nachweisbar am meisten bewirkt.

Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass mit diesem Ansatz nur bestimmte Ziele und Organisationen berücksichtigt werden können – vor allem jene im Gesundheitswesen zum Beispiel. Bei diesen Projekten sind genug Daten verfügbar, ihr Erfolg lässt sich einfacher messen.

Anders als viele Philanthropen, die sich für ein bestimmtes Ziel engagieren, basieren effektive Altruisten ihre Entscheidung auf Zahlen, Fakten und Beweise. Gutes besser tun.

Manche machen dies zu ihrem obersten Karriere- und Gehaltsziel. Schuften vor allem, um zu spenden. Der Unternehmer John Greenbaum begann seine Karriere 1980 mit dem Ziel, später große Beträge spenden zu können. Er brachte es zum Chef eines amerikanischen Telekommunikationskonzerns und geht heute davon aus, bis zu seinem Lebensende mehr als 100 Millionen Dollar weggeben zu können.

Student Jason Trigg wurde berühmt, weil er nach seinem Elitestudium als Software-Entwickler wohl fast überall eine Stelle gefunden hätte. Er entschied sich bewusst für einen Job an der Wall Street, wo er einen sechsstelligen Betrag verdiente. Obwohl ihm diese Welt fremd war. So konnte er besonders viel spenden, erklärte er der Washington Post.

Julias Mann Jeff, ebenfalls Programmierer, arbeitete zuletzt für ein Start-up in der IT-Branche, wechselte vor kurzem aber die Firma. Ein entscheidender Grund: Jetzt verdient er mehr.

Trotz des überdurchschnittlichen Einkommens hat die Familie noch nie ein Auto besessen. Sie macht weniger Urlaub als andere. Früher, während des Studiums, wären die beiden vielleicht mehr gereist, wenn sie damals nicht schon gespendet hätten. „Unsere Zufriedenheit ist dadurch aber nicht geringer“, sagt Julia. Natürlich habe sie materielle Bedürfnisse wie andere. Sie mag Eis, kocht und näht gerne.