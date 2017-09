Londoner Unternehmen gibt seinen Mitarbeitern an Katertagen frei

So entspannt ist die Sache mit dem „Hangover Day“ also doch nicht: Natürlich bekommt man bei DICE nicht frei, wenn man sich mit einem Kumpel in einer Bar betrinkt, bis man dem Sonnenaufgang die alkoholisierte Version von Bon Jovis „It’s My Life“ entgegengrölt. Nein, nur wer wirklich bei einem Konzert oder Ähnlichem war und mit den Geschäftspartnern danach noch ein paar soziale Schmiermittel kippen musste, bekommt frei – und das maximal vier Mal im Jahr. Ob ein Hangover-Tag noch Spaß macht, wenn man ihn wegen der Arbeit nehmen muss?

