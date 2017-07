Wie wäre es, wenn jeder das Gehalt des anderen kennen würde?

Auf vielerlei Weise hat sich das Leben geändert, seit es die Daten gibt. Vermietern können wir endgültig nichts mehr vormachen. Bei Tinder gibt es neben dem Entfernungs- nun auch einen Geldfilter. Angeblich benutzt den aber niemand. Es ist immer klar, wer beim ersten Date bezahlt. Oder auf wen die Runde geht, wenn man sich auf ein Bier trifft.

Eine Welt, in der jedes Geheimnis beim Geld unmöglich geworden ist: Ist das eine befreiende Vorstellung? Oder eine beklemmende? Ginge es im Arbeitsleben fairer zu? Oder werden wir nur noch härter im Urteil über andere? Wir stellen uns unser Land immer noch gern als einigermaßen egalitäre Mittelschichtsgesellschaft vor – aber was passiert, wenn wir dieses wohlig-verschwommene Bild einmal scharfstellen?

Im Moment wird viel über Gehaltstransparenz geredet. Seit kurzem ist ein Paragrafenwerk mit dem sperrigen Namen „Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen“ in Kraft. Und so sperrig sind auch die Informationen, auf die Mitarbeiter (zumindest in größeren Betrieben) künftig Anspruch haben: Sie dürfen nicht etwa die Gehälter einzelner Kollegen erfragen, sondern nur das mittlere Vergleichseinkommen einer Gruppe von mindestens sechs Mitarbeitern mit vergleichbarer Tätigkeit – wobei es selbst dann noch nicht mal auffallen würde, wenn einer in dieser Gruppe das Fünfhundertfache der Übrigen verdiente: Als das zu nennende Vergleichseinkommen sieht das Gesetz nämlich nicht etwa den Durchschnitt vor, der durch die besonders Begünstigten nach oben gezogen würde, sondern nur das Einkommen, das von mindestens der Hälfte der Vergleichsmitarbeiter erreicht wird. Aha. Das ist wie FKK mit großflächigen Pixelbalken: Zu sehen gibt es wenig. Eigentlich erstaunlich, dass das bisschen Nacktheit in diesem Land schon so umkämpft war.

Aber nehmen wir diesen kleinen Schritt mal zum Anlass, um uns eine Utopie auszudenken: die radikale Entblößung einer Gesellschaft in allen Gelddingen. Was würde passieren?

Frauke (3.140,00 Euro) und Maria (2.665,50 Euro) arbeiten seit drei Jahren gemeinsam in der Entwicklungsabteilung eines Automobilzulieferers. Nie wären sie auf die Idee gekommen, dass sie ihrer Firma so unterschiedlich viel wert sein könnten; und in dem Glauben an ihre Gleichheit sind die Kolleginnen mit der Zeit Freundinnen geworden. Dann installierte Maria die App.

„Ein Unterschied von 475,50 Euro“, sagt sie. „Das ist nicht fair.“

„Kann schon sein“, meint Frauke. „Aber ich kann doch auch nichts dafür.“

„Mehr fällt dir nicht ein?“

„Soll ich zum Chef gehen und ihn bitten, mein Gehalt zu kürzen?“

In Deutschland warnten Arbeitgebervertreter hysterisch vor dem neuen Mini-Gesetz. Es würde Unfrieden in die Betriebe tragen. Ein wirklich gutes Argument gegen die Transparenz ist das nicht, weil der Unfrieden ja eher durch die Bezahlung und nicht durch deren Veröffentlichung entsteht. Aber welche Argumente gibt es für die Transparenz?