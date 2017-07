Warum ich lieber umsonst arbeite als für drei Euro die Stunde

Natürlich mache ich bis heute, was alle anderen Kreative auch tun: tolle, weniger lukrative Aufträge mit gut bezahlten ausgleichen. Aber inzwischen gibt es ein Limit, unter das ich nicht mehr gehe. Mag das Medium noch so spannend, renommiert, gut designt sein: Für weniger als den Mindestlohn, also mindestens etwa 70 Euro am Tag, arbeite ich nicht. Und wenn es ein unterfinanziertes Magazin ist, das mir wirklich viel bedeutet, oder ein Projekt von Freunden: Dann schreibe ich umsonst.

Null Euro die Stunde hört sich erstmal noch schlimmer an, als drei Euro die Stunde. Für mich ist es aber eine Trennung zwischen „Arbeit“ und „Ehrenamt“, zwischen „notwendig“ und „freiwillig“. Es ist eine Art Lackmustest: Finde ich etwas so unterstützungswürdig, dass ich auch umsonst arbeiten würde? In meiner Freizeit? Ein Berufshandwerker, der einem Freund oder dem Jugendzentrum in der Nachbarschaft umsonst beim Laminat-Verlegen hilft, kommt sich nicht ausgenutzt vor. Würde er aber eine Rechnung über 15 Euro dafür schreiben, wird es komisch.

Geld, auch wenig Geld, bedeutet Macht. Es macht den einen zum Arbeitgeber und den anderen zum Arbeitnehmer. Und Arbeitgeber, die an das Konzept „mit unterbezahlten Mitarbeitern zum Erfolg“ glauben, unterstütze ich nicht. Ich verstehe, dass es eine Haltung ist, die man sich erstmal leisten können muss. Dass viele nicht die Wahl haben, nein zu sagen. Aber solange ich Alternativen habe, will ich keine der „Dutzenden anderen“ sein, mit denen Auftraggeber Dumpingpreise rechtfertigen können. Auch wenn dann der Kompromiss zwischen dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und dem Bedürfnis zu Essen bedeutet: sich solange von Toast mit Hummus ernähren, bis der nächste fair bezahlte Auftrag um die Ecke kommt.