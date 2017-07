Wenn deine Eltern deine Chefs sind

„Vor knapp zwei Jahren bin ich mit meiner Freundin in den südlichsten Zipfel von Spanien, nach Cádiz, ausgewandert. Julia arbeitet im Online-Marketing und kann das eigentlich von überall machen. Ich habe dagegen in Vorbereitung auf ein Medizin-Studium eine Ausbildung im medizinisch-technischen Bereich gemacht. Für sie war es nach unserer Ankunft in Spanien kein Problem, weiter Aufträge an Land zu ziehen, aber für mich sieht der Arbeitsmarkt hier nicht so rosig aus.

Gemeinsam haben wir einen Foodblog hochgezogen und da habe ich gemerkt, dass mir Julias Job eigentlich auch Spaß macht. Wir wollten testen, ob ich sie nicht bei ihren Aufträgen unterstützen kann. Anfangs hatten wir überhaupt nicht geplant, dass ich mal für sie arbeite, das hat sich eher so ergeben, weil wir gemerkt haben, wie gut wir zusammenarbeiten können.

Julia testet unter anderem Homepages auf ihre Nutzerfreundlichkeit in verschiedenen Sprachen und da ich sehr gut Französisch spreche, hat mich Julia dann gewissermaßen eingearbeitet. Ein Kunde brauchte dann tatsächlich einen Test auf Französisch und so kam ich zu meinem ersten Auftrag. Anfangs war das alles unbezahlt. Wir mussten ja erst mal ausprobieren, ob das überhaupt klappt.

Irgendwann habe ich dann die erste Rechnung meines Lebens geschrieben. An meine Freundin. Wir haben natürlich vorher besprochen, was da drauf soll. Und da das Geld am Ende eh in eine Kasse fließt, sind Gehaltsverhandlungen ein bisschen überflüssig. Es geht eher darum, dass wir zu zweit ein größeres Aufgabenspektrum abdecken können, als dass Julia mich groß bezahlt. Die Zahl auf der Rechnung ist dann eher symbolisch. In unserer Situation hat es einfach nur Sinn gemacht, dass ich bei Julia einsteige und für sie arbeite. Sie hat in dem Bereich einfach die besseren Kontakte und die nötige Berufserfahrung.

Ich empfinde das nicht als Abhängigkeit. Vieles von dem, was wir gemeinsam verdienen, stecken wir in unsere eigenen Projekte. Gerade haben wir ein Start-Up für einen nachhaltigen Kalender gegründet. Da fließt gerade ein Großteil unserer Energie und auch unser Geld rein, bis sich das selber trägt. Es wäre deshalb albern, über Gehalt zu streiten. Das macht nur eine Ebene weiter oben, bei den Kunden, Sinn. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht unter Wert verkauft.

Unsere Arbeitsaufteilung bedeutet auf der anderen Seite halt auch, dass ich von Julias Aufträgen und sie wiederum von Kundenaufträgen abhängig ist. Das heißt: kein reguläres Gehalt für uns beide, keine Krankenversicherung. Manchmal wünscht man sich da schon mehr Sicherheit. Aber wir sind ja gerade hier in Spanien, weil wir etwas anders machen wollen. Ich könnte mir jedenfalls gerade überhaupt nicht vorstellen, für einen 'richtigen' Chef zu arbeiten.“