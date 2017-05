Mädchen, warum lackiert ihr euch so gern die Nägel?

Kann es sein, dass das Feilen und Anmalen eurer Nägel eine Entspannungsmethode ist? Ein angenehmer Zeitvertreib? Weit mehr als nur eine weitere lästige Maßnahme zur Selbstverschönerung?

Mein Eindruck ist nämlich der: Ans Nägellackieren geht ihr anders ran als an den Rest der Körperstellen, die ihr regelmäßig updaten müsst: Wenn ihr euch schminkt, tut ihr das vor dem Spiegel und meist eher emotionslos, eher so, wie ihr euch die Zähne putzt. Ähnlich beim Trocknen eurer Haare, da wickelt ihr euch ein Handtuch um und geht irgendeiner Überbrückungs-Beschäftigung nach. Über das Rasieren der Beine und das Enthaaren anderer Stellen beklagt ihr euch sogar lautstark und wütend. Aber beim Nägellackieren? Da gießt ihr euch vorher ein Glas Rotwein ein, begebt euch in Wohlfühl-Jogginghose auf die Couch, schaltet eure Wohlfühl-Serie oder Wohlfühl-Musik ein und zelebriert den folgenden Akt des Feilens und Malens, als würde er euch in höhere Sphären versetzen.

Ich verstehe das nicht. Ist Nägellackieren gut für eure Seele? Macht das irgendwas mit euch? So Yoga-Entspannungs-Selbstfindungs-mäßig? Gibt neue Farbe auf den Nägeln neue Energie? Oder werdet ihr einfach vom Geruch des Lacks dermaßen high, dass ihr euch da so drauf freut? Oder liege ich total falsch und in Wirklichkeit hasst ihr das Nagelupdate total und müsst es euch schönsaufen? Liebe Mädchen, erklärt uns mal euer Nägelgeheimnis!