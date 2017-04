Mädchen, ist feministische Mode cool?

Liebe Jungs,

der erste Impuls ist ja immer erst mal: Empörung! Hätte Simone de Beauvoir das wohl gewollt? Dass eine Modekollektion nach ihr benannt wird? Eine, bei der ein weißes T-Shirt mit ihrem Vornamen darauf 40 Euro kostet? War das die ganze Zeit das perfide Kalkül hinter ihrem berühmten Satz „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ – dass man den längentechnisch gut auf ein T-Shirt drucken kann?

Ich bezweifle das. Simone de Beauvoir war Existenzialistin und dem Kommunismus zugewandt, beides keine Strömungen, die dafür bekannt wären, den sinnlosen Konsum zu feiern. Und sobald eine revolutionäre Idee im kapitalistischen Mainstream angekommen ist, verliert sie ihre Wucht. Feministische Mode und eine politische Botschaft - das geht also nicht zusammen, oder?

Genau da kommt meine Empörung ins Stocken. Denn stimmt das eigentlich? Ist Mode automatisch oberflächlich und belanglos, weil sie sich jeder, der zumindest das notwenige Kleingeld hat, überstülpen kann? Sind feministische Shirts wirklich schlecht, weil man keine tiefe Überzeugung braucht, um sie tragen zu dürfen? Verkürzt formuliert: Sollten „echte“ Feministinnen diese Shirts vielleicht nicht sogar „verachten“, da man eine politische Überzeugung eben nicht zufällig an der Kleiderstange findet?

Tatsächlich empört mich auch dieser Gedanke. Denn was wäre das für ein Feminismus, für den man eine exklusive Zugangskarte braucht? Definitiv keiner, den ich unterstützen würde. Das würde ja bedeuten, dass Frauen seit Jahrhunderten für Gleichberechtigung kämpfen um dann am Ende doch wieder zu sagen: „Die Welt unterteilt sich aber trotzdem weiterhin in oben und unten, in gute Feministinnen und schlechte Feministinnen." Dabei ist es doch so wichtig, zusammenzustehen, natürlich auch mit euch, den Jungs.

So eine Spaltung kann also niemand ernsthaft wollen und sie erinnert mich auch stark an die Alt-68erinnen, die jetzt in Talkshows sitzen und schlechtgelaunt jungen Feministinnen sagen, dass „diese Bewegungen im Netz“ ja auch nichts Richtiges sein und sie den Feminismus ja auch viel besser verstanden hätten, als alle anderen. Nein, nein. So wollen wir nicht werden.

Also noch einmal zurück zum Anfangsgedanken: Vielleicht ist Mode mittlerweile gar nicht mehr nur sinnloser Konsum. Vielleicht ist der Körper einer Frau, versehen mit einem politischen Statement, seien es die nackten Brüste der Femen-Aktivistinnen oder Frauen, die beim Woman’s March on Washington T-Shirts mit Sprüchen wie „Get your politics out of my pussy“ oder „Grab democracy by the balls“ genau das, was diese Zeit ausmacht: Dass jeder beim Feminismus mitmachen darf, insofern die Grundmessage rüberkommt: Das Frauen verdammt noch mal in allen Belangen des Lebens mit Männern gleichberechtigt sein müssen. Und wenn die Menschen, bei denen das noch nicht angekommen ist, das jetzt gedruckt auf ein 40 Euro T-Shirt oder mit Fingerfarben handgemalt auf einem Second-Hand-Top häufiger lesen und dadurch anfangen, darüber nachzudenken, ist das doch für alle ein Gewinn.

Also liebe Jungs: Sagt euren 12-jährigen Cousinen ruhig, dass sie das "No more patriarchy"-Top bei der Familienfeier anziehen sollen. Wir supporten das. Wenn ihr dann auch noch mitmacht, gleich doppelt!

Eure Mädchen

