Mädchen, was löst Trumps Sexismus bei euch aus?

Und doch deprimiert mich dieses Video über die Maßen. Weil es eine solche Feindseligkeit verströmt, wie ja so gut wie alles, was Trump von sich gibt: die Tatsache, dass er Mexikaner als Vergewaltiger abstempelt und ausweisen will etwa. Dass er ankündigt, ein Einreiseverbot für Muslime zu verhängen. Dass er seine Anhänger gegen schwarze Demonstranten auf seinen Versammlungen aufhetzt und der Mutter eines verstorbenen Kriegshelden vorwirft, sie würde wegen ihres muslimischen Glaubens von ihrem Mann unterdrückt.

Ich tröste mich dieser Tage mit einem Argument von John Oliver, der sagt: Wenn man Hillary Clintons Weg zum Weißen Haus als Computerspiel betrachtet, wenn also eine Frau sich aufmacht, den letzten Ort zu erobern, an dem nie zuvor eine Frau herrschte – ja, dann ist es auch kein Wunder, dass ihr Endgegner in diesem Liveaction-Videospiel ein Monster wie Donald Trump ist. Und wenn sie ihn am 8. November dann besiegt hat, dann wird bestimmt alles gut. Hoffentlich.

Eure Mädchen

