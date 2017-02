Mädchen, wann sind nackte Brüste gut?

Liebe Jungs,

bei der Ankündigung des Playboys, jetzt doch wieder Nacktfotos zu zeigen, musste ich automatisch an eine Aktion der BILD-Zeitung aus dem Jahr 2012 denken. Die schaffte damals das „BILD-Girl“ ab, eine nackte junge Frau auf der Titelseite. Also natürlich nicht wirklich: Die Nackte wanderte einfach nur in den Innenteil der Zeitung. Wer Titten sehen will, muss jetzt mehr blättern oder eben scrollen. Diese Maßnahme wurde damals als Resultat eines intensiven Denkprozesses der Redaktion am Weltfrauentag verkündet, die Message dahinter war eindeutig: Auch die BILD ist in der Moderne angekommen, Titten erst ab Seite zwei ist ihr Beitrag zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.

Heute, knapp fünf Jahre später, kann man wohl mit Überzeugung sagen: Die BILD ist immer noch kein Sturmgeschütz der Frauenbewegung, der Playboy ebenfalls nicht. Dabei propagieren die etwas, das wir – wie du ja richtig erkannt hast – eigentlich gut finden sollen: Nacktheit als Zeichen der Selbstbestimmung einer Frau über ihren eigenen Körper und damit auch über ihr Leben. Wo ist also das Problem?

Die Antwort auf diese Frage ist, wie wohl bei so vielen Konflikten zwischen Jungs und Mädchen, eine der Macht. Wer interpretiert denn, was Selbstbestimmung ist? Was ein Fortschritt für die Gleichberechtigung ist und was nicht? Da würde man jetzt natürlich automatisch sagen: Natürlich wir, die Frauen. Diejenigen, die sich ausziehen oder eben beschließen, ihre Klamotten anzubehalten. Stimmt aber nicht. Wie du ja selbst sagt: Im Falle des Playboy war es Cooper Hefner, ein Mann, der uns die Interpretation liefert, was Nacktheit heutzutage bedeutet. Damals bei der BILD war es Kai Diekmann.

Ohne da jetzt in die leidige Diskussion um Frauen in Führungsfunktionen abzudriften: Jungs, so läuft das nicht.

Denn das ist eben der Unterschied zu einem #freethenipples-Selfie von Miley Cyrus oder Rihanna: Die entscheiden selbst, dass sie das so veröffentlichen und welche Message wir dabei bitte kapieren sollen. Die Frauen im Playboy oder in der BILD tun das sicher auch freiwillig, aber dass wir das als Zeichen der Befreiung verstehen sollen, erklären uns die Männer. Und das nervt.

Um es noch einmal explizit zu sagen: Den meisten Frauen, die ich kenne, sind nackte Frauen in Magazinen, auf Instagram, ja sogar in Pornos ziemlich wurscht (ergo, ich kenne Alice Schwarzer leider nicht persönlich). Denn so lange die Frauen sich freiwillig nackt in Lagunen räkeln oder es vor der Kamera treiben, ist das ihr Ding. Mir ist dabei sogar egal, ob sie objektifiziert werden oder unfeministisches Zeug reden, so lange sie selbst über dieses Bild entschieden haben, und eben nicht ein anderer für sie. Und da kann man sich, kleiner Exkurs zu deinem PS, auf Instagram bei Miley Cyrus, Rihanna, Emily Ratajkowski oder wie sie alle heißen, sehr viel sicherer sein, als bei gestohlenen Nacktfotos oder illegal hochgeladenen Amateurpornos.

Ärgerlich ist für uns also nicht Nacktheit an sich, sondern die Frage, wer sie für uns interpretiert. Und wenn das nicht die Frauen selbst tun, sondern irgendwelche Medienheinis, die damit ihr Image aufpolieren wollen, reicht uns das nicht. Denn nein, um etwas für Gleichberechtigung zu tun, reicht es nicht, nackte Frauen zu zeigen. Dazu gehört eine gewisse Einstellung gegenüber Frauen in allen Bereichen des Lebens, nicht nur, wenn sie textilfrei unterwegs sind. Wenn sich dieser Gedanke bei euch durchgesetzt hat, kaufen wir euch auch gerne ein Playboy-Jahresabo. Deal?

