"Du hast mein Nein ignoriert und mich festgehalten, bis du fertig warst"

Du hast dir von irgendjemandem meine Handynummer geben lassen und mir geschrieben, mehrmals, ob wir es nicht wiederholen wollen. Erst hab ich die Nachrichten ignoriert. Nach ein paar Wochen hab ich meine Handynummer geändert. Oft hab ich mich auf dem Campus ertappt, wie ich zusammengezuckt bin, weil irgendein Typ aussah wie du. Aber zum Glück hab ich mich jedes Mal getäuscht.

Im Winter habe ich angefangen sehr viel Gras zu rauchen. Am Anfang vielleicht einmal pro Woche mit meinen neuen Mitbewohnern. Ein paar Monate später jeden Tag, manchmal schon mittags, mit anderen und auch alleine.

Zur gleichen Zeit haben ein Freund und ich uns angenähert. Wir haben uns sehr gut verstanden und er zog für ein paar Wochen quasi bei mir ein. Ich genoss seine positive Art sehr und auch jede Nacht neben ihm zu schlafen. Er gab mir in dieser Zeit genau das, was ich gebraucht habe: Gegenseitiges Vertrauen, Nähe, ohne zu viel zu verlangen und viel Ablenkung. Aber umso ernster unsere Beziehung wurde, desto näher kamen wir uns auch körperlich. Bis ich dicht gemacht habe. Ich wollte ihn nicht an mich ranlassen, es war einfach so ein Gefühl. Obwohl ich ihn wirklich toll fand, dachte ich, dass mein Zögern wohl ein Zeichen dafür ist, dass er nicht der Richtige ist. Das Gefühl hab ich ihm wohl auch gegeben. Kurz darauf war es vorbei. Daraufhin begann ich noch mehr zu kiffen.

Im Frühling fing ich an zu boxen und auch mehr Sport zu treiben. Das hat mir enorm dabei geholfen Aggressionen rauszulassen und insgesamt ausgeglichener und selbstbewusster durch den Alltag zu gehen. Auch bin ich noch einmal umgezogen, um aus der WG herauszukommen, in der jeden Tag gekifft wurde. Ich landete in einer wunderbaren herzlichen und familiären neuen Wohngemeinschaft. Langsam ging es wieder bergauf. Ich traf jemanden, den ich wirklich großartig fand. Wir verbrachten den Sommer gemeinsam und es war uns beiden recht ernst. Wir haben uns viel Zeit gelassen. Nach und nach wuchs das Vertrauen. So sehr, dass wir uns auch körperlich nahe kamen. Es war schön und hat uns zusammengeschweißt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dich völlig vergessen.

Im September war ich für zwei Wochen mit Freunden im Urlaub. Wir hatten eine tolle Zeit mit guten und intensiven Gesprächen. In einem ging es auch um psychischen und physischen Missbrauch und das Täter-Opfer-Verhältnis. Ich kann nicht beschreiben warum, aber in diesem Moment wurde etwas in mir ausgelöst, etwas in mir begann zu arbeiten. Kurze Zeit später nahm ich an einem 10-tägigen Meditationskurs teil, bei dem nicht gesprochen wurde, es kein Input in Form von Büchern, Musik oder ähnlichem gab – man beschäftigt sich also den ganzen Tag nur mit sich. Da kamen Bilder hoch. Szenen, erst undeutlich und kurz, dann immer deutlicher und ausführlicher. Alles fügte sich zusammen und ich hab vom einen auf den anderen Moment realisiert, was du mir angetan hast. Du hast mich missbraucht. Seitdem ist über ein Jahr vergangen.

Eigentlich ist es seit dem Moment schlimm, als mir klar wurde, was du getan hast . Vorher habe ich deine Tat mehr oder weniger erfolgreich verdrängt und mein Unterbewusstsein damit fertig werden lassen. Aber seit ein paar Monaten kann ich das nicht mehr so leicht ignorieren. Bei jeder Filmszene, in der sexualisierte Gewalt gezeigt wird, bei jedem Witz oder sexistischem Kommentar, jedes Mal, wenn jemand ungefragt angefasst wird – jedes Mal zieht sich mein Magen zusammen und ich brauche einige tiefe Atemzüge, bis ich mit der Situation klar komme. Noch schlimmer ist es mit richtigem Körperkontakt. Eine ungefragte Hand auf meinem Bein oder Arm, ein unabsichtliches Schubsen in der Bahn, eine minimale Berührung im Gedränge oder manchmal sogar eine Umarmung, nach der mir gerade nicht ist. Jedes Mal wird bei mir innerlich ein Chaos ausgelöst, das mir an schlechten Tagen völlig den Boden unter den Füßen wegziehen kann.

In meiner linken Jackentasche ist ein Anti-Stress-Ball, in meiner rechten ein Pfefferspray. Ohne geh ich nicht mehr aus dem Haus. Fühlt sich einfach besser an.