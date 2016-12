"Seht ihr denn nicht, dass das Regime Menschen zu Monstern macht?"

Wir schlenderten über den Souq, holten uns etwas zu Essen an einem der vielen Grillwagen, die dort überall am Straßenrand standen. Mein Onkel erzählte mir von seinem Leben in Saudi-Arabien.

In Aleppo (in Syrien heißt die Stadt Halab) zu sein, machte mich auf eine sehr spezielle Art lebendig. Archäologen sagen, sie ist die älteste, durchgehend bewohnte Stadt der Welt. Seit 6000 vor Christus leben dort Menschen. Das fand ich damals sehr faszinierend, weil die Stadt, trotz ihres Alters, so wahnsinnig lebendig war. Es schien so, als wäre jeder der rund drei Millionen Einwohner mit irgendetwas beschäftigt. Jeder musste irgendwo hin, überall unterhielten sich die Leute, aber all das war eher immer sympathisch und wirkte eigentlich nie gestresst oder aggressiv:

Die Arbeiter in den kleinen Läden an den Straßenrändern, die lachten, während sie ihre Tonkrüge formten. Der Typ, der ein Lied sang, während er versuchte, ein Taxi zu bekommen (was mittags in Aleppo einfach unmöglich ist). Das werde ich nie vergessen, die Gelassenheit dieses Mannes hatte mich sehr beeindruckt. Wo immer ich hinschaute, die Leute verkauften etwas, oder irgendetwas wurde gerade geliefert, Leute gingen in Restaurants ein und aus… Man kann sich das alles vielleicht ein bisschen wie das New York Syriens vorstellen, aber die lange Geschichte kommt dann noch oben drauf.

Mein Onkel und ich mussten uns unbedingt die Zitadelle anschauen, mit ihren uralten, majestätischen Gebäuden. Wenn man sich vorstellt, wie viele Imperien und Königreiche man von der Zitadelle aus im Laufe der Geschichte beobachten konnte, macht einen das sprachlos. Oder durch die Gassen Richtung Umayyaden-Moschee zu gehen, auf den genau gleichen Wegen wie einer, der hier schon vor 6000 Jahren lebte. An den gleichen Häusern vorbei, wo eine Frau vor 5000 Jahren ein Kind bekam. Das ist auch ein großer Grund, weswegen jeder Syrer, mich eingeschlossen, sich mit Aleppo und seiner Geschichte verbunden fühlt.

Doch die meisten der Gebäude sind heute Trümmer.

Als wir spät am Abend zurück in Homs waren, fragten meine Eltern, warum wir beide eigentlich solange gebraucht haben. Mein Onkel antwortete: „Ihr habt Abu Emad geschickt, um mich abzuholen. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass das problemlos funktionieren würde?“ Wir lachten alle. Ich fühlte mich so wohl.