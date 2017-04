"Charging Bull"-Schöpfer möchte furchtloses Mädchen loswerden

Mit dem Weltfrauentag am 8. März hat New York eine neue Touristenattraktion bekommen. Seitdem steht dort, direkt gegenüber dem berühmten „Charging Bull“, der überdimensionalen Bullenstatur aus Bronze im Finanzdistrikt, eine zweite Statue: das „Fearless Girl.“ Ein kleines Mädchen mit Pferdeschwanz und wehendem Kleid, das die Hände in die Hüften stemmt und dem sehr viel größeren Bullen mutig ins Gesicht schaut. Perfekt also für Touristen, die sich mit gleicher Poste daneben stellen. Und ebenfalls bestens geeignet für Interpretationen: Immerhin symbolisiert der Bulle Männlichkeit und den aufstrebenden Finanzmarkt, während vor Kurzem ein US-Präsident gewählt wurde, der es mit Frauen in Führungspositionen und Frauenrechten nicht so wahnsinnig genau nimmt.

Der Schöpferin des "Fearless Girl", Kristen Visbal, zufolge soll das Mädchen auf die fehlenden Frauen in Vorständen bei Finanzunternehmen aufmerksam machen. Aber viele sehen darin noch sehr viel mehr: Eine generelle Kritik an der männerdominierten Macho-Finanzwelt. Einen Aufruf zu mehr Solidarität unter Frauen. Oder auch ein Symbol der Hoffnung auf eine Zukunft, in der Frauen Männern mutig entgegen treten und wahre Gleichberechtigung erkämpfen können. Kein Wunder also, dass „Fearless Girl“ von vielen Medien als Befreiungsschlag gefeiert wurde und der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio der ursprünglich illegal als Streetart aufgestellten Skulptur bereits ein Bleiberecht bis April 2018 eingeräumt hat.