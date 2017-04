Studien zu offenen Beziehungen sind oft voreingenommen

Forscher der Universität Michigan stellen fest: Viele psychologische Studien sind quasi parteiisch. Weil sie schon so angelegt sind, dass die Monogamie bessere Resultate erzielt. „Die Art, wir wir Intimität erforschen, ist problematisch an sich“, lautet der Schluss der Forscher. Dazu untersuchten sie einige psychologische und soziologische Studien zu Liebe und Sex – und den verschiedenen Modellen, wie Menschen zusammenleben. Immer wieder versuchen Forscher dabei, oft mit Fragebögen, herauszufinden, mit welchem Modell Menschen glücklicher werden oder „mehr Leidenschaft“ empfinden.

Dabei fanden sie häufig einen so genannten „Bias“, also eine Voreinstellung der Wissenschaftler, die monogame Modelle in Untersuchungen besser davonkommen lässt. Schon Begriffe, die in den Fragebögen immer wieder auftauchten, wie „Fremdgehen“ oder „Untreue“, sind im Kontext zu Polyamorie tendenziös. Weil nicht-monogam lebende Menschen eben nicht „fremdgehen", sondern ihren Partnern offen von ihren sexuellen Kontakten berichten.