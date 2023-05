„Ich bin seine Sklavin“

Sie findet – wie viele junge Frauen – heraus, wie sie ihren Freund subtil steuern kann. Und findet das „unglaublich langweilig. Ich wollte ja gesteuert werden.“ Schon in ihrer Pubertät dominieren die sexuellen Fantasien, in denen sie immer die Unterwürfige ist. „Das war verwirrend: Wenn im Fernsehen von einem Entführungsfall die Rede war, habe ich mich in die Rolle des Opfers versetzt. Es hat mich erregt. Und das ist gesellschaftlich ja nicht konform.“ Mit 14 entdeckt sie Pornos, „auf Youporn, und damit hatte ich dann einen Begriff: BDSM. Also habe ich bei Wikipedia nachgelesen, was das ist. Das war eine wahnsinnige Erleichterung: Ich bin nicht allein.“ Mit dem Mann vor ihm, ihrem Ex-Freund, erlebt sie „Kinky Sex“, also mit Sadomaso, und versucht auch „24/7“. Also: nicht nur im Bett die Untergebene zu spielen. Sondern immer. „Aber er führte mich komisch. Am Schwung der Peitsche kann man arbeiten. An der Führung weniger. Das ist wie mit einem guten oder schlechten Chef. Bei einem Guten macht man gern, was der will.“