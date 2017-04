Wie ist es, in Ungarn transsexuell zu sein?

KRISZTINA

Mein linkes Trommelfell ist geplatzt. Im ärztlichen Gutachten steht, dass ich durch die Gewalt der Täter schwer traumatisiert wurde. Gleichzeitig unterstellt mir der Gutachter, dass ich vermutlich nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Die Wahrheit – was ist das? Hätte ich ausgesagt, dass sie mich überfallen haben, weil ich transsexuell bin, hätte die Polizei meine Anzeige gar nicht aufgenommen. So läuft das hier, wenn Schwule, Lesben oder Menschen wie ich zusammengeschlagen werden. Ich will, dass die Täter ihre Strafe bekommen, und werde vor Gericht nicht sagen, dass ich transsexuell bin.

ALGIS

Ohne Rima hätte ich den Ausstieg aus der wilden Sexszene nicht gepackt. Und ob ich mein Abitur bestanden hätte? Ich war ziemlich schräg drauf. Kurz vorm Abkippen. Meine Karriere beim Radio und das ständige Versteckspiel auf der Arbeit und vor meinen Eltern … das machte mich echt fertig und krank. Rima hat mich nicht fallen gelassen. Er war immer da. Wir sind schon drei Jahre zusammen. Seine Familie weiß nichts von unserer Beziehung.

Ich wäre jetzt auch nicht in Deutschland ohne ihn und seinen Freund. Der ist Priester und hat ein hohes Amt in der litauischen Kirche. Sie haben Sponsoren gefunden, sodass ich an dem Austauschprogramm teilnehmen kann. Ich wollte erst gar nicht. Rima gab mir einen Schubs: »Das ist deine Chance! Du lernst viele neue Leute kennen und lernst schnell Deutsch. Vielleicht kannst du dort später studieren.«

KRISZTINA

Okay, jetzt ist es raus. Jetzt wissen meine Eltern, was mit mir los ist und dass ich eine Hormonbehandlung machen will. Mich umoperieren ... wie sie sagen. Ich lasse mich nicht umoperieren!

Ich bin kein kaputtes Auto. Ich will eine Geschlechtsangleichung. Den Unterschied kapieren beide nicht! Papa sagt, wenn ich das tue, bin ich nicht mehr sein Kind. Das tut weh ...

ALGIS

Bei meiner Gastfamilie angekommen, habe ich mich langsam vorgetastet. Von Anfang an hatte ich ein gutes Verhältnis zu meiner Gastmutter. In der zweiten Woche zeigte sie mir den Englischen Garten in München. Dort saß eng umschlungen ein lesbisches Pärchen und küsste sich leidenschaftlich. Ehrlich ... das war mir unangenehm und meiner Gastmutter auch. Sie machte ihre Witze, und ich dachte: »Okay ...«

In der ersten Zeit sprachen wir nur Englisch. Im Englischen gibt es nur wenige geschlechtsspezifische Endungen. »Friend« kann »Freund« oder »Freundin« sein. Als ich anfing, Deutsch zu sprechen, wollte ich mich nicht mehr verstellen. Meine Gastmutter schluckte, lachte und sagte: »Oje, Liebe hat keine Grenzen.« Das war alles ... cool!

KRISZTINA

Heute Nachmittag stand Papa plötzlich im Zimmer, setzte sich auf mein Bett und sagte: »Kriszti, du bist mein Mädchen, und das soll so bleiben. Deinen Schritt wirst du bereuen. Danach ist es zu spät.« Tränen liefen ihm übers Gesicht. Papa so leiden zu sehen nimmt mir die Luft. Er liebt mich.

Ich will neu anfangen. Meine Behandlung beginnen. Ich erwarte keine Wunder, keinen perfekt verwandelten Körper. Es geht um die Befreiung aus einem Körper, der nicht ich bin. Es nie sein wird.

ALGIS

Zum CSD-Tag in München fragte man mich, ob ich einen Vortrag über die Situation für LGBTs in Litauen halten möchte. Zuerst wollte ich ablehnen. Ich komme mir manchmal wie ein Tanzbär vor. Dann überlegte ich es mir anders. Ich habe hier wirklich das Gefühl, so sein zu dürfen, wie ich bin. Alle sind nett und offen zu mir. Aber viele geben mir hier das Gefühl: »Ach, auch so ein bedauernswerter Schwuler aus dem Baltikum.« Wir wollen nicht bedauert werden. Das ist keine Solidarität.

Es gibt bei uns Diskriminierung, und es wird noch lange dauern, bis auch wir heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Aber es ist nicht so schlimm, wie es häufig in den Medien und Foren dargestellt wird. Es ist erniedrigend, wenn man uns nur in der Opferrolle sehen möchte. Diese westliche gönnerhafte Haltung kotzt mich an. Wir sind keine Verlierer oder Opfer. Wir sind Macher. Wir sind selbstbewusst und kreativ. Die westeuropäischen Länder können von uns lernen, wie man mit Krisen umgeht und sie effizient löst. Auch die westlichen LGBT-Organisationen können sich von unseren Strategien etwas abgucken. Wie gehen wir mit Diskriminierung um? Wie fördern wir Gleichheit, Vielfalt, Toleranz und Solidarität in unserer Gesellschaft?

Ich bin Patriot und ein Kind der Freiheit. Ich könnte hier in Deutschland leben und studieren. Es wäre möglich. Aber ich möchte nicht, ich liebe Litauen. Es ist mein Land, und ich gehöre dorthin.