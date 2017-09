„Eine Hure zu sein war ihr größtes Talent“

Welches Frauenbild war das?

Dass eine Frau ein hilfloses Wesen ist, das immer gerettet werden muss. Und der Mann ist männlich, wenn er dazu in der Lage ist.

Die Mutter im Buch wirkt aber gar nicht besonders bedürftig und entscheidet sich aus freien Stücken dafür, als Prostituierte zu arbeiten. Auch deine Mutter hat das damals selbst entschieden.

Es heißt immer: „Wenn Frauen selbst Huren sein wollen, dann gibt es kein Problem.“ Und meine Mutter hat immer gesagt, dass der Job sie glücklich macht und sie eine Befriedigung darin findet. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es eine pathologische Befriedigung war.

Wie meinst du das?

Dass sie damit eine Lücke gefüllt hat. Ich habe damals oft Geschichten von Huren gehört, die von ihren Vätern missbraucht wurden und dieses Trauma in ihrem Job auf eine selbstbestimmte Art wiederbelebt haben. Das war bei meiner Mutter zwar nicht der Fall, aber ihre Mutter hat sie immer alleine gelassen, und einen Vater gab es nie. Sie war darum immer auf der Suche nach einer Vaterfigur, nach dem Typen, der sie rettet, ihr sagt, wie es läuft und ihre Welt zusammenhält. Diesen Mann hat sie in Zuhältern gesucht, in Kunden, in Männern, mit denen sie Beziehungen hatte – und letztlich auch in mir. Ohne, dass ich das leisten konnte.

An vielen Stellen ist dein Buch sehr lustig, obwohl die Geschichte tragisch ist. Und die Protagonisten lachen auch selbst in unmöglichen, gar nicht witzigen Situationen. Warum?

Es gibt diese Szene, in der ein Mann eine Waffe an den Kopf der Mutter hält, und sie fängt an zu lachen. Und dann lachen plötzlich alle, die dabei sind. Das ist typisch für die Menschen, die ich im Rotlicht-Milieu kennengelernt habe, und dafür, wie sie mit ihrem Leben umgegangen sind: Sie reagierten oft ganz anders, als man erwartet hätte. In sehr schwierigen Situationen haben sie einfach gelacht – aber wenn meine Mutter keine Zigaretten mehr hatte, dann war die Welt zu Ende, sie wurde total aggressiv und hat irgendwas kaputtgemacht.

Was ist deiner Meinung nach sonst noch typisch für das Rotlicht-Milieu?

Ich habe das Bordell oft als Bühne empfunden. Alle dort spielen die ganze Zeit eine Rolle. Sie wollen von anderen Menschen angeschaut werden, in ihren Fantasien und Träumen auftreten. Gleichzeitig glaube ich aber, dass ein Bordell nicht außerhalb der Gesellschaft steht, sondern mittendrin.

Inwiefern?

Die Beziehungen zwischen den Menschen an diesem Ort sind die gleichen wie im großen Ganzen des kapitalistischen Systems. Eigentlich sieht man dort sogar noch deutlicher, wie es ist, weil es keine Gesetze und Regeln gibt, die draußen alles einigermaßen in Schach halten. Ich habe mal mit einer Freundin gesprochen, die sagte: „Du zeigst in deinem Buch, wie jeder in unserer Gesellschaft Zuhälter oder Hure ist.“ Ich weiß gar nicht, ob das mein Ziel war, aber das fand ich eine schöne Interpretation.

Der Erzähler versucht, ein Fair-Trade-Prostitutionsangebot zu entwickeln, bei dem man die Herkunft aller Huren nachvollziehen kann, um nicht an Zwangsprostituierten zu geraten. Ist das eine der Parallelen zum „großen Ganzen des kapitalistischen Systems“?

Genau. Und ein anderer Zuhälter will davor ja erstmal ein Ikea-Modell im Bordell einführen: Hundert Männer sollen gleichzeitig drankommen, alles muss schneller gehen, mehr Kunden müssen in kürzerer Zeit abgefertigt werden. Diese Flatrate-Modelle gibt es ja sogar in der Realität.

Arbeitet deine Mutter noch als Prostituierte?

Nein. Sie hat etwa sechs Monate nach der Veröffentlichung damit aufgehört. Das hatte aber nichts mit dem Buch zu tun, sondern mit Problemen, die sie mit ihrem Zuhälter hatte. Jetzt hat sie alle paar Monate eine neue Beziehung und lebt mit einem anderen Mann in einer anderen Stadt.

Bist du manchmal wütend auf sie und wünschst dir, eine einfachere Kindheit und Jugend gehabt zu haben?

Nein. Eine Hure zu sein war ihr größtes Talent, aber eine Mutter sein, das konnte sie nicht gut. Trotzdem bin ich glücklich, dass meine Mutter meine Mutter ist und ich bei ihr und in diesem Milieu aufgewachsen bin.

Warum?

Ich glaube, es hat vor allem mit einer Art Freiheit zu tun. Der britische Psychologe Theodore Dalrymple hat ein Buch über die Unterschicht geschrieben, „Life at the Bottom“. Darin heißt es, dass Menschen in der Unterschicht „zu frei“ sind: Arme Menschen suchen nach Struktur in der Gesellschaft, die verloren gegangen ist, und der Sozialstaat kann sie nicht ersetzen. Dalrymple beschreibt das als Problem, aber ich habe es als Vorteil gesehen. Freiheit war mir immer wichtig und in einem anderen Leben hätte ich diese Freiheit nicht gehabt. Und auch meine Mutter hat mich ja zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Klar, wie jeder Mensch habe ich meine Probleme, ich bin neurotisch, ich bin schnell gestresst – aber ich bin zufrieden und möchte niemand anders sein.